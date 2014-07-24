Ремонт дорог на востоке Украины обойдется в 1,8 млрд гривень

Ремонт поврежденных вследствие военных действий на востоке Украины дорог и объектов дорожной инфраструктуры обойдется государственному агентству автомобильных дорог Украины («Укравтодору») предварительно в 1,83 млрд грн.

Об этом журналистам сообщил глава «Укравтодора» Сергей Пидгайный.

«На сегодняшний день предварительно подсчитанная затратная часть по Донецкой и Луганской области составляет 1,83 млрд грн», - сказал Пидгайный.

В частности, по его словам, в Донецкой области разрушено 10 мостов, а в Луганской - 8. Кроме того необходимо восстановить 792 тыс. км асфальтобетонного покрытия.

«Поэтому на сегодняшний день службы автомобильных дорог Донецкой и Луганской области разрабатывают проекты, после чего будет проведена экспертиза и объявлены тендеры на восстановление», - сказал глава «Укравтодора», уточнив, что все это станет возможным после завершения АТО.

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Вместе с тем, Пидгайный сообщил, что кредитный портфель "Укравтодора" составляет 40,2 млрд грн, и на сегодняшний день Кабинет министров Украины уже разработал ряд постановлений по реструктуризации долга и перевыпуску облигаций.

Глава дорожного ведомства также рассказал, что около 90% дорог в Украине нуждаются в ремонте. По его словам, наихудшее состоянии у дорог в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областях, а наилучшие дороги в Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”) в 2014 году намерено направить на ремонт дорог 3 млрд грн.

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Справка УНИАН. Государственное агентство автомобильных дорог Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра инфраструктуры.

Мининфраструктуры назначило Сергея Пидгайного главой «Укравтодора» 10 июня 2014 года.