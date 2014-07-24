«Укрзализныця» продлила курсирование дополнительных поездов из Луганска в Киев

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для обеспечения перевозки населения из зоны боевых действий на востоке Украины продлила период курсирования ряда дополнительных поездов, курсирующих по маршруту Луганск - Киев, сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой железной дороги.

В частности, ведомство продлило до 25 июля период курсирования дополнительного поезда № 286 сообщением Луганск—Киев, который отправится из Луганска в 18:06, проследует с остановкой на станции Ясиноватая с 21:20 до 21:50 и прибудет в столицу на следующий день в 11:08.

Кроме того, до 29 июля включительно продлено курсирование дополнительных поездов из Луганска в Киев (с остановкой на станции Ясиноватая), назначенных ранее: поезда будут отправляться из Луганска ежедневно в 17:30, с остановкой на станции Ясиноватая — с 20:34 до 21:00, и прибывать в столицу в 14:52. В обратном направлении поезда будут отправляться по четным датам до Луганска - 24, 26 и 28 июля в 19:20, прибывать в Ясиноватую — в 12:06, в Луганск — в 15:40; а также по нечетным датам до Ясиноватой - 23, 25, 27 и 29 июля в 17:30, и прибывать в Ясиноватую — в 08:51.

Также до 24 июля «Укрзализныця» продлила период курсирования дополнительного поезда № 574 сообщением Луганск—Киев, который отправится сегодня из Луганска в 21:24, проследует с остановкой на станции Ясиноватая с 0:25 до 0:50, и прибудет в столицу в 14:26.

Как сообщал УНИАН, с 22 июля «Укрзализныця» возобновила курсирование дневного скоростного поезда категории «Интерсити+» производства южнокорейской компании Нyundai Rotem из Киева в направлении освобожденных от российских террористов городов на востоке Украины – в Славянск, Краматорск и Дружковку.

«Укрзализныця» в целях обеспечения эвакуации пассажиров из Луганской и Донецкой областей неоднократно назначала дополнительные поезда из восточного региона в киевском направлении, а также увеличивала количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка.

В киевском направлении ежесуточно курсируют три графиковых поезда из Луганска (№20, №126 и №134) и два из Донецка (№84, №37).