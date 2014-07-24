«Укрзализныця» повысила тарифы на грузоперевозки

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") провела индексацию тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом по территории Украины на 12,5% по отношению к 2013 году, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе сообщили, что тарифы на железнодорожные грузоперевозки были повышены согласно приказу Министерства инфраструктуры Украины №306 от 11 июля 2014 года, опубликованному в газете «Урядовый курьер» и вступившему в силу 23 июля.

Приказ министерства «О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги», зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 18 июля под № 832/25609.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины намерено создать специальную комиссию по регулированию железнодорожных тарифов в рамках реформирования "Укрзализныци".

Правительство 25 июня приняло решение преобразовать Государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в публичное акционерное общество до 1 января 2015 года.

Ранее Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") заявляла о планах летом 2014 года повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом по территории Украины на 12,5%, а также повысить стоимость проезда в пассажирских поездах внутреннего сообщения в два этапа - на 10% в июле и октябре текущего года во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов категории "Интерсити+".

Справка УНИАН. Стоимость проезда по украинским железным дорогам является самой низкой среди стран СНГ. Так, стоимость проезда во внутреннем сообщении в плацкартных вагонах Российских железных дорог в 4,5-5,36 раза превышает действующий в Украине тариф, а в купейных вагонах - в 4,3 раза. Проезд в плацкартных вагонах поездов Казахстана дороже в 2,7-2,9 раза, а в купейных - в 2,25-2,42 раза.