"Укрзализныця" сократила маршрут курсирования поезда Мариуполь - Барановичи

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сократила маршрут курсирования международного поезда №384/383 сообщением Мариуполь – Барановичи (Беларусь) по инициативе Белорусской железной дороги, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, ранее конечным пунктом назначения поезда был Мариуполь, а с 22 июля он следует только до Харькова.

«По инициативе Белорусской железной дороги изменен маршрут следования пассажирского поезда №384/383 Мариуполь - Барановичи. Так, в период с 22 июля по 10 августа курсирование поезда №384/383 Мариуполь - Барановичи будет ограничено только до Харькова», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, с Харькова в направлении Барановичей поезд будет курсировать по четным числам с 24 июля по 12 августа.

Согласно графику движения, поезд №384/383 отправляется со станции Барановичи - Полесские в 22:17 и прибывает на станцию Харьков-Пассажирский на следующий день в 19:13. В обратном направлении поезд отправляется в 3:12 и прибывает в Барановичи на следующий день в 00:15.

В пресс-службе отметили, что специалисты «Укрзализныци» организовали удобную пересадку пассажиров поезда №384 Мариуполь - Барановичи.

В частности, в период с 24 июля по 13 августа «Укрзализныця» обеспечит пересадку пассажиров на поезд № 322 сообщением Мариуполь - Харьков, который отправляется из Мариуполя в 18:38 и прибывает в Харьков в 4:43, с последующей пересадкой на поезд №100 по маршруту Симферополь - Минск, который прибывает в Харьков в 5:21 и отправляется из города в 05:44.

«Укрзализныця также информирует пассажиров, что Белорусская железная дорога отменяет курсирование поезда №384/383 Мариуполь - Барановичи из Барановичей с 12 августа, а из Мариуполя - с 14 августа 2014 года. Пассажиры, которые откажутся от поездки, могут вернуть полную стоимость проездных документов в соответствии с действующим порядком», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее Донецкая железная дорога изменила маршрут курсирования ряда международных пассажирских поездов, курсирующих из восточного региона Украины.

Три поезда Белорусской железной дороги с 10 июля совершают рейсы через территорию Российской Федерации в обход Украины, в частности, это поезда №46 Минск–Минеральные Воды, №302 Минск–Адлер и №390 Минск–Анапа.