Террористы подорвали автомобильный мост в Донецкой области

Российские террористы 24 июля подорвали мост на автомобильной дороге государственного значения Енакиево-Шахтерск-Амвросиевка в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

По данным пресс-службы, из-за боевых действий автодорожные службы не имеют доступа к поврежденному мосту.

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Как сообщал УНИАН, в Донецкой области разрушенными остались 10 мостов, а в Луганской - 8. Кроме того, необходимо восстановить 792 тыс. км поврежденного асфальтобетонного покрытия.