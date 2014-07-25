"Укрзализныця" бесплатно вывезла из зоны АТО более 2 тыс. человек

Железные дороги Украины вывезли более 2 тыс. человек из зоны проведения украинскими силовиками антитеррористической операции (АТО) против российских боевиков на востоке страны, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«В оперативном режиме, по заказам региональных координационных штабов Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, действующих в городах Сватово, Красноармейск, Волноваха и Барвенково, железнодорожники вывезли бесплатно уже более 2000 человек», - сказано в сообщении.

В частности, «Укрзализныце» удалось вывезти из Сватово – 1129 человек, из Луганска и Волновахи - 412 человек и с Красноармейска - 133 пассажира.

Также для матерей с детьми из восточного региона «Укрзализныця» организовала бесплатное размещение в комнатах матери и ребенка, залах ожидания и в комнатах отдыха на вокзалах и станциях, которыми воспользовались уже 2,2 тыс. вынужденных переселенцев.

Также сообщается, что 24 июля с Ясиноватой (Донецкая область) в Одессу железнодорожным транспортом прибыло 105 детей. В целом, с 22 по 24 июля в летние лагеря на южном курорте из Донецкой области было перевезено три группы - 315 детей.

«С начала июля в ходе формирования групп пассажиров, желающих уехать, предназначались дополнительные поезда и беспересадочные вагоны в разные уголки Украины: Киев, Харьков, Херсон, Николаев, Львов, Ужгород, Бердянск, Запорожье, Полтаву, Хмельницкий, Одессу, Житомир, Луцк и Винницу», - подчеркивает пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, перевозки пассажиров на безвозмездной основе осуществляются в плацкартных вагонах в соответствии с заказами региональных координационных штабов, действующих в городах Сватово, Красноармейск, Волноваха и Барвенково.

С 7 по 22 июля «Укрзализныця» вывезла из зоны АТО более 1150 человек.

«Укрзализныця» с 9 по 21 июля 2014 года перевезла почти 6 тыс. вынужденных переселенцев из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей в один из освобожденных от российских боевиков силами АТО восточных городов – Славянск.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.