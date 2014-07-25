На Донбассе обстреляли перегон Оленевка - Рутченково. Движение поездов остановлено

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») временно приостановила движение поездов на перегоне Оленевка - Рутченково Донецкой железной дороги из-за повреждения контактной сети в результате артиллерийского обстрела российскими террористами данного участка пути, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, 24 июля в 00:30 из-за артобстрела перегона Оленевка - Рутченково было остановлено движение поездов из Донецка в направлении Мариуполя и Симферополя. По данным пресс-службы, были задержаны более чем на два часа пассажирские поезда №342 сообщением Симферополь - Луганск, №6117 по маршруту Ясиноватая - Мариуполь и еще 15 грузовых поездов.

«Сейчас продолжаются ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения», - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, 24 июля в связи с угрозой боевых действий и по требованию вооруженных лиц были эвакуированы работники станции Дебальцево - Сортировочная. Поезда были приостановлены на подходах к станции. Железнодорожникам удалось возобновить движение поездов с 22:00.

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Как сообщал УНИАН, убытки железных дорог Украины от террористических актов в зоне АТО составляют около 300 млн грн.

В результате боевых действий на востоке страны в мае-июле текущего года на Донецкой, Приднепровской и Южной железных дорогах повреждено более 130 объектов железнодорожной инфраструктуры. В частности, 13 искусственных сооружений - мостов и путепроводов; 56 объектов путевой инфраструктуры; здания 8 вокзалов и станций, в том числе помещения больницы станции Красный Лиман; 53 устройства электрификации и электроснабжения; 30 км контактной сети и ряд других повреждений.

В мае-июле специализированные подразделения железных дорог Украины восстановили 43 из 56 объектов путевой инфраструктуры, поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины.