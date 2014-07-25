Террористы подорвали два моста в Стаханове

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Террористы продолжают захватывать гражданские объекты и промышленные предприятия, а также разрушать инфраструктуру», - отметил он.

«Вчера российские диверсанты взорвали два моста в Стаханове Луганской области», - сказал Лысенко.

Читайте такжеТеррористы подорвали автомобильный мост в Донецкой областиТакже, по его словам, в Донецке боевики захватили несколько частных предприятий, взяв в заложники их сотрудников, а также захватили автобазу строительно-монтажного эксплуатационного управления № 7 Донецкой железной дороги.