Террористы подорвали два моста в Стаханове

13:12, 25 июля 2014
Транспорт/Связь
3

Террористы взорвали два моста в Стаханове Луганской области.

У Стаханові підірвали два мости / Фото sgs.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Террористы продолжают захватывать гражданские объекты и промышленные предприятия, а также разрушать инфраструктуру», - отметил он.

«Вчера российские диверсанты взорвали два моста в Стаханове Луганской области», - сказал Лысенко.

Читайте такжеТеррористы подорвали автомобильный мост в Донецкой областиТакже, по его словам, в Донецке боевики захватили несколько частных предприятий, взяв в заложники их сотрудников, а также захватили автобазу строительно-монтажного эксплуатационного управления № 7 Донецкой железной дороги.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter