Террористы подорвали два моста в Стаханове
13:12, 25 июля 2014Транспорт/Связь
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Террористы взорвали два моста в Стаханове Луганской области.
В Стаханове взорвали два моста / Фото sgs.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«Террористы продолжают захватывать гражданские объекты и промышленные предприятия, а также разрушать инфраструктуру», - отметил он.
«Вчера российские диверсанты взорвали два моста в Стаханове Луганской области», - сказал Лысенко.
Читайте такжеТеррористы подорвали автомобильный мост в Донецкой областиТакже, по его словам, в Донецке боевики захватили несколько частных предприятий, взяв в заложники их сотрудников, а также захватили автобазу строительно-монтажного эксплуатационного управления № 7 Донецкой железной дороги.
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