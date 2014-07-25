«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда из Луганска в Киев

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила ряд дополнительных поездов, соединяющих столицу Украины с Луганском и Кременчугом, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, на 25 июля «Укрзализныця» назначила поезд № 286 по маршруту Луганск – Киев, который отправится из Луганска в 18:06 и прибудет на станцию назначения в 11:08, а также поезд № 574 по этому же маршруту, который отправится из Луганска в 21:24 и прибудет в столицу в 13:29.

Кроме того, ведомство назначило дополнительный поезд № 534/564 сообщением Киев – Луганск – Киев, который будет отправляться из столицы 26 и 28 июля в 19:20, а из Луганска 25, 27, 29 июля в 17:30.

Также назначен поезд № 564/563 сообщением Луганск – Киев – Ясиноватая, который будет отправляться из Луганска 26 и 28 июля в 17:30, а из Киева 25, 27, 29 июля в 17:30.

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Также сообщается, что «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд № 214, соединяющий столицу с Кременчугом. Этот поезд будет отправляться из Кременчуга с 31 июля по 31 августа по четвергам и воскресеньям в 23:24 и прибывать в столицу в 05:05, а из Киева - с 1 августа по 1 сентября по пятницам и понедельникам в 23:50 и прибывать в Кременчуг в 05:59.

«В ситуации, когда из-за боевых действий автотранспорт в Луганской области работает с перебоями, железная дорога остается стабильным перевозчиком для жителей этого региона. Так, на сегодня из Луганска и обратно курсируют более 10 пассажирских поездов», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» бесплатно вывезла из зоны АТО более 2 тыс. человек.

С 22 июля «Укрзализныця» возобновила курсирование дневного скоростного поезда категории «Интерсити+» производства южнокорейской компании Нyundai Rotem из Киева в направлении освобожденных от российских террористов городов на востоке Украины – в Славянск, Краматорск и Дружковку.