Украине нужно 30-40 млрд гривень, чтобы полностью отремонтировать дороги

Государственному агентству автомобильных дорог Украины («Укравтодор») необходимо финансирование в объеме 30-40 млрд гривень в течение 15 лет, чтобы привести автомобильные дороги в Украине к надлежащему эксплуатационному состоянию, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу "Укравтодора" Сергея Пидгайного.

В сообщении сказано, что большинство украинских дорог построено около 30-40 лет назад по техническим требованиям того времени и из расчета тогдашних нагрузок. Рост количества автотранспорта и его грузоподъемности создали необходимость использования других технологий и материалов, что значительно увеличивает прочность и несущую способность дорог.

«После передачи автомобильных дорог местного значения в управление областных советов, а в перспективе - на базовый уровень, как это предусмотрено реформой отрасли, в сферу управления «Укравтодора» войдут 35 тыс. км автомобильных дорог общего пользования государственного значения, которые являются основными транспортными коридорами для перевозчиков, а следовательно, в первую очередь нуждаются в обновлении», - цитирует пресс-служба Сергея Пидгайного.

По его словам, получить и направить на дороги хотя бы часть указанных средств позволит создание защищенного Государственного дорожного фонда, а также привлечение дополнительных инвестиций, в частности, усиление сотрудничества с МФО и реализация концессионных проектов.

В свою очередь, децентрализованная модель дорожного хозяйства позволит территориальным общинам восстановить дороги, имеющие приоритетное значение для их населенных пунктов, а ремонт и эксплуатационное содержание этих дорог дополнительно будут финансироваться в форме субвенций из государственного бюджета. Распределение средств между регионами будет происходить по специальной методике, в основе которой – расчеты, учитывающие протяженность, категорийность, количество полос движения и интенсивность дорог местного значения.

Читайте такжеРемонт дорог на востоке Украины обойдется в 1,8 млрд гривень

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”) в 2014 году намерено направить на ремонт дорог 3 млрд грн.

Читайте такжеВ «Укравтодоре» назвали первую дорогу, которую хотят передать в концессию

Справка УНИАН. Государственное агентство автомобильных дорог Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра инфраструктуры.

Мининфраструктуры назначило Сергея Пидгайного главой «Укравтодора» 10 июня 2014 года.