«Украэрорух» может потерять до 80% доходов из-за закрытия неба над частью Украины

Предприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») в 2014 году может потерять 70-80% доходов по сравнению с 2013 годом из-за закрытия воздушного пространства для полетов гражданских воздушных судов в юго-восточном регионе Украины и над Крымским полуостровом.

Как сообщила УНИАН пресс-служба предприятия обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух»), только после крушения сбитого российскими террористами малайзийского Boeing-777 и закрытия неба для полетов гражданских воздушных судов в юго-восточном регионе Украины количество полетов через Украину снизилось вдвое.

По данным пресс-службы, транзитные полеты через авиационное пространство Украины упали в 3,4 раза. После крушения Boeing-777 "Украэрорух" обслуживает в среднем 720 полетов в сутки, из которых 85 - внутренние, 315 - международные, 320 - транзитные, в то время как до трагедии предприятие ежедневно обслуживало в среднем около 1500 полетов: 85 внутренних, 330 международных и 1085 транзитных.

В сообщении сказано, что выполнение транзитных полетов через воздушное пространство Украины пока приостановили такие международные авиакомпании: Air France (Франция), Lufthansa (Германия), Aeroflot-russian airlines (Россия), Singapore airlines LTD (Сингапур), Emirates (ОАЭ), Qatar airways (Катар), British airways plc (Великобритания).

Вместе с тем, такие авиакомпании как Transaero airlines (Россия), Turkish airlines (Турция), LOT Polish airlines (Польша), Belavia belarusian airlines (Белоруссия) сократили выполнения транзитных полетов.

В пресс-службе отметили, что часть потоков транзитного воздушного движения сместилась севернее Украины, через воздушное пространство Республики Беларусь и РФ, а часть - южнее, используя воздушное пространство Румынии, Болгарии и Турции.

Как сообщал УНИАН, отстраненный глава государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») Юрий Чередниченко в интервью УНИАН рассказал, что из-за аннексии Россией Крыма и запрета украинскими авиавластями полетов над полуостровом, Украина потеряла около 40% полетов в своем воздушном пространстве от общего их количества.

Государственная авиационная служба Украины («Госавиаслужба») закрыла авиационное пространство над востоком Украины после того, как 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками предположительно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Справка УНИАН. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» уполномочено государственным регулирующим органом гражданской авиации выполнять аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины.