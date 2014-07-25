Киевский ж/д вокзал и станция метро возобновили работу после ложного "заминирования"

Станция Киевского метрополитена «Вокзальная», а также железнодорожный вокзал станции Киев-Пассажирский полностью возобновили работу после ложных сообщений о минировании, сообщили УНИАН в пресс-службе столичного метрополитена и Юго-Западной железной дороги.

«Было сообщение о заминировании станции «Вокзальная», в 12:38 станция была закрыта, были вызваны взрывотехники, обследовали станцию, ничего не обнаружили и в 13:42 станцию открыли. Перед этим пассажиры были эвакуированы, а поезда следовали без остановки», - уточнили в пресс-службе столичного метрополитена.

В то же время, в пресс-службе Юго-Западной железной дороги также сообщили, что 25 июля киевский железнодорожный вокзал был ложно "заминирован".

«Дежурному по вокзалу в 12:25 поступило сообщение о минировании. В 13:55 уже запустили людей, задержек поездов на отправление и прибытие не было, ложное минирование, ничего не нашли», - сообщили в пресс-службе Юго-Западной магистрали.

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Как сообщал УНИАН, ранее в киевскую милицию поступило шесть анонимных сообщений о минировании различных объектов в Киеве, в том числе и здании «5 канала».

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.

Киевский метрополитен имеет три действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых составляет около 69 км. К услугам пассажиров 52 станции с тремя пересадочными узлами. Парк пассажирских вагонов метрополитена насчитывает 794 единицы.