Вокзалы железнодорожных станций Никитовка и Горловка закрыты

Донецкая железная дорога (ДЖД) в целях обеспечения безопасности своих работников закрыла железнодорожные вокзалы станций Никитовка и Горловка (Донецкая обл.) для обслуживания пассажиров, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«В целях обеспечения безопасности сотрудников железнодорожные вокзалы станций Никитовка и Горловка закрыты для обслуживания пассажиров», - сказано в сообщении.

При этом, все поезда пригородного и дальнего сообщения, проходящие через эти станции, прибывают, отправляются и делают остановки согласно установленному графику движения.

В пресс-службе уточнили, что пассажиры могут приобрести проездной документ через Интернет, а также непосредственно в поезде у проводника при наличии свободных мест.

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Как сообщал УНИАН, 24 июля в связи с угрозой боевых действий и по требованию вооруженных лиц были эвакуированы работники станции Дебальцево – Сортировочная на Донбассе. Поезда были приостановлены на подходах к станции. Железнодорожникам удалось возобновить движение поездов с 22:00.

Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

Убытки железных дорог Украины от террористических актов в зоне АТО составляют около 300 млн грн.