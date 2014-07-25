Крюковский завод отремонтировал свой скоростной поезд

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчуг, Полтавская обл.) завершил ремонт скоростного электропоезда ЭКр1, устранив все технические неполадки, выявленные в системе электропитания в ходе эксплуатации поезда, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«Сегодня, 25 июля, электропоезд ЭКр1 производства Крюковского вагоностроительного завода после устранения всех технических неисправностей передан в эксплуатацию Украинской железнодорожной скоростной компании (УЖСК). Вскоре этот поезд будет задействован для перевозки пассажиров. Комиссия в составе специалистов УЖСК и завода-производителя признала поезд безопасным и готовым к эксплуатации», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в рамках гарантийных обязательств завод-производитель устранил все неисправности оборудования, обеспечивающего функционирование систем освещения, вентиляции, кондиционирования и санузлов. В частности, заменен модуль питания приборов потребления электропоезда.

«Как отмечают в УЖСК, мировая практика свидетельствует о том, что введение в эксплуатацию новой техники часто сопровождается возникновением определенных технических трудностей, при этом частота их возникновения и их характер зависят от уровня сложности техники», - подчеркнули в пресс-службе.

Читайте такжеВремя в пути скоростного поезда Киев – Одесса сократится почти на полчасаКак сообщал УНИАН, 9 июля Крюковский вагоностроительный завод отозвал один электропоезд у Украинской железнодорожной скоростной компании на период проведения замены преобразователей системы электропитания, так как в ходе эксплуатации поезда в них были выявлены неполадки.

С 8 июля 2014 года перевозки пассажиров на маршруте Киев – Винница – Одесса, на котором был задействован данный поезд, временно осуществлялись другим электропоездом категории "Интерсити+" "Тарпан" №761/762 производства Крюковского вагонзавода.

Ранее «Укрзализныця» приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс «Интерсити+») за счет средств «Ощадбанка» через лизинговую компанию «Дельта лизинг». Стоимость ЭКр1 в два раза меньше, чем цена корейских электропоездов Hyundai, и составляет 200 млн грн с НДС.

Первый состав «Укрзализныця» задействовала на маршруте Киев – Одесса, который начал курсировать с 1 июля 2014 года, второй – на маршруте Киев – Львов, который начал курсировать с 24 июня.

Справка УНИАН. Электропоезд ЭКр1 – межрегиональный скоростной двухсистемный электропоезд, созданный на Крюковском вагоностроительном заводе в Кременчуге (Полтавская обл.) в 2011-2012 годах. Поезд состоит из 7 прицепных и 2 головных моторных вагонов и имеет 609 сидячих мест. Эксплуатационная скорость поезда составляет 160-200 км/час.

С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 производства Крюковского вагоностроительного завода.

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.