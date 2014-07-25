Изменились маршруты шести поездов из Луганска в Киев, Харьков и Москву

Донецкая железная дорога (ДЖД) с 25 июля изменила маршрут движения шести поездов, курсирующих из Луганска в направлении Киева, Москвы и Харькова, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, ДЖД изменила маршрут курсирования поездов №19/20, №125/126, №564, №286 сообщением Луганск-Киев, №11/12 по маршруту Луганск-Москва, №787 сообщением Луганск-Харьков.

«Измененный маршрут этих поездов пролегает через станции Дебальцево, Ясиноватая, Скотоватая, Константиновка, Славянск и Лозовая», - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 25 июля Донецкая железная дорога в целях обеспечения безопасности своих работников закрыла железнодорожные вокзалы станций Никитовка и Горловка для обслуживания пассажиров.

Читайте также"Укрзализныця" бесплатно вывезла из зоны АТО более 2 тыс. человекНачиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

Убытки железных дорог Украины от террористических актов в зоне АТО составляют около 300 млн грн.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).