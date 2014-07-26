Отправление пассажирских поездов из Луганска отменено

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги. "В связи с нестабильной обстановкой на Донбассе сегодня пассажирские поезда с железнодорожного вокзала Луганск отправляться не будут. Движение пассажирских поездов в направлении Луганска ограничено станцией Ясиноватая", - сказано в сообщении.

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"По состоянию на 13.00 также изменены маршруты следования в направлении Донецка/Мариуполя. Все пассажирские поезда в направлении Донецка/Мариуполя сегодня будут следовать через станции Синельниково, Лозовая, Славянск и Ясиноватая. Из Донецка/Мариуполя - соответственно, через Ясиноватую, Константиновку, Славянск и Лозовую", - отмечает Донецкая железная дорога.