Поезда из Луганска по-прежнему не курсируют - «Укрзализныця»

Движение всех пассажирских поездов в/из Луганска по-прежнему не осуществляется в связи с нестабильной обстановкой на Донбассе, где украинские силовики продолжают проводить антитеррористическую операцию против российских боевиков, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

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В пресс-службе уточнили, что движение пассажирских поездов в направлении Луганска ограничено до станции Краматорск.

При этом «Укрзализныця» отменила поезда №766 Днепропетровск - Донецк, №763 Донецк - Днепропетровск, №11/12 Луганск - Москва, №20/19 Луганск - Киев, №126/125 Луганск - Киев.

В «Укрзализныце» подчеркнули, что отправление пассажирских поездов из Луганска отменено с 26 июля, а из столицы Украины – с 27 июля.

По данным пресс-службы, ряд поездов курсирует в объезд по измененному маршруту. В частности, через участок Лозовая - Славянск вместо Чаплино - Красноармейск курсируют поезда №48/47 Севастополь - Донецк - Севастополь, №70/69 Львов - Мариуполь - Львов, №134/133 Киев - Ясиноватая - Киев, №92/91 Одесса - Ясиноватая - Одесса, №84/83 Киев - Мариуполь - Киев, №38/37 Киев - Донецк - Киев, №364/363 Умань - Ясиноватая - Умань.

Кроме того, ограничен маршрут следования до станции Красноармейск поездов № 764/763 и №766/765 Днепропетровск – Донецк - Красноармейск, а до станции Ясиноватая – поездов №134/133 Киев - Ясиноватая, №342/341 Симферополь - Ясиноватая - Симферополь и №788/787 Харьков - Луганск.

Помимо этого, отменено курсирование беспересадочных вагонов Луганск - Львов и группы вагонов Луганск - Одесса.

Как сообщал УНИАН, 26 июля Донецкая железная дорога отменила отправление пассажирских поездов из Луганска в связи с нестабильной обстановкой на Донбассе. Движение пассажирских поездов в направлении Луганска было ограничено до станции Ясиноватая.

25 июля Донецкая железная дорога в целях обеспечения безопасности своих работников закрыла железнодорожные вокзалы станций Никитовка и Горловка для обслуживания пассажиров, а также изменила маршрут движения шести поездов, курсирующих из Луганска в направлении Киева, Москвы и Харькова.

Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

Убытки железных дорог Украины от террористических актов в зоне АТО составляют около 300 млн грн.