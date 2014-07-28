Террористы в Горловке взорвали автомобильный мост и рельсы ж/д перегона

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Террористы продолжают разрушать инфраструктуру», - сообщил он.

«В Горловке террористы взорвали колею 2-го километра железнодорожного перегона «Никитовка-Байрак», разрушили автомобильный мост в направлении села Никитовка. Там повалены элементы конструкции, которые препятствуют железнодорожному сообщению между станциями Никитовка - Горловка, Никитовка - Байрак», - сообщил Лысенко.

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