«Укрзализныця» рассказала подробности последних подрывов мостов на Донбассе

27 июля российские террористы подорвали еще два железнодорожных двухпутных моста – на 1108 и на втором километрах перегона Никитовка - Углегорск Донецкой железной дороги, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«27 июля на перегоне Никитовка - Углегорск Донецкой железной дороги (на 1108 км и на 2 км) разрушены два железнодорожных двухпутных моста. Стоимость восстановительных работ уточняется. Обследовать мосты из-за боевых действий сейчас невозможно»,- подчеркивается в сообщении.

Согласно сообщению, 26 июля боевики подорвали стрелочный перевод и три контактных опоры, вследствие чего «Укрзализныця» закрыла движение поездов на перегоне Никитовка - Горловка Донецкой железной дороги.

Кроме того, на станции Никитовка вооруженные посторонние лица зашли в помещение дежурного по станции и сообщили о минировании стрелок. В результате взрыва разрушено два пути станции Никитовка в районе моста, поврежден четный путь перегона Байрак - Никитовка, также поврежден перегон Ясиноватая - Авдеевка.

Из-за боевых действий была повреждена контактная сеть по станции Авдеевка. Движение поездов приостановлено.

«26 июля на станции Углегорск Донецкой магистрали неизвестные посторонние лица заставили дежурного по станции направить на переезд локомотив и два вагона для перекрытия движения. Судьба локомотивной бригады пока неизвестна»,- подчеркнули в пресс-службе.

27 июля в связи с проведением боевых действий повреждено контактную сеть перегона Дебальцево-Сортировочная - Чернухино, Дебальцево - Коммунарск.

«С 26 по 28 июля был неоднократно эвакуирован дежурный персонал станций Горловка, Никитовка, Палагеевка, Постников, Торез, Воскресенская, Мочалинский, Углегорск, Булавин, Трудовая и Байрак», - сообщили в «Укрзализныце».

Как сообщал УНИАН, 26 июля Донецкая железная дорога отменила отправление пассажирских поездов из Луганска в связи с нестабильной обстановкой на Донбассе. Движение пассажирских поездов в направлении Луганска ограничено до станции Ясиноватая.

25 июля Донецкая железная дорога в целях обеспечения безопасности своих работников закрыла железнодорожные вокзалы станций Никитовка и Горловка для обслуживания пассажиров, а также изменила маршрут движения шести поездов, курсирующих из Луганска в направлении Киева, Москвы и Харькова.

Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

Убытки железных дорог Украины от террористических актов в зоне АТО составляют около 300 млн грн.