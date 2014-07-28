Украинские авиакомпании предложат пассажирам новые рейсы

Соответствующее решение Комиссии по формированию и реализации государственной политики по эксплуатации воздушных линий, в которую входят представители Мининфраструктуры и Госавиаслужбы, было утверждено приказом Министерства инфраструктуры от 25 июля 2014 г. №343, сказано в сообщении.

В частности, лоукост-авиаперевозчик «Визз Эйр Украина» получил разрешение на выполнение рейсов из Киева в Будапешт (Венгрия). Сейчас эти рейсы выполняет Wizz Air Hungary (материнская компания).

Авиакомпания «Днеправиа» получила право на осуществление полетов из Херсона в Москву (Россия), из Одессы в Батуми (Грузия), из Харькова в Варшаву (Польша). Также авиакомпания сможет выполнять полеты во внутреннем сообщении - из Киева в Херсон, из Днепропетровска в Одессу, и уже выполняет рейсы из Днепропетровска во Львов.

Авиакомпания «Ян Эйр» получила разрешение на международные полеты из Одессы в Варну (Болгария) и Бухарест (Румыния), а также из Киева в Кутаиси (Грузия).

Авиакомпания «Аэро-чартер» получила право на осуществление грузовых перевозок в международном сообщении - между Киевом и Лихтенштейном.

Дочерняя структура турецкой авиакомпании Atlasjet - «Атласджет Украина» в дополнение к правам на эксплуатацию 11 воздушных линий, предоставленных на предыдущем заседании комиссии, получила право использования 15 линий. Компания сможет выполнять международные регулярные рейсы из Киева, Львова, Одессы, Харькова, Винницы и Херсона в Стамбул (Турция), из Одессы и Винницы в Тель-Авив (Израиль), из Киева в Тбилиси (Грузия) и другие.

Компания «Авиалинии Харькова» на дальнемагистральном самолете Boeing-767 будет выполнять рейсы на линии Киев-Пхукет (Таиланд). Также комиссия ограничила права авиакомпании на линии Одесса - Стамбул (Турция) с 7 до 1 рейса в неделю, на линиях Киев - Стамбул и Харьков - Стамбул с 7 до 3 рейсов в неделю. «Авиалинии Харькова» получили права на полеты по этим маршрутам 20 сентября прошлого года, но так и не начали выполнение рейсов.

Как сообщила пресс-служба, заседание Комиссии по формированию и реализации государственной политики по эксплуатации воздушных линий состоялось 3 июля. Председатель комиссии - заместитель министра инфраструктуры Украины Петр Пинкас.

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Как сообщал УНИАН, каждый авиаперевозчик формирует программу полетов в соответствии с графиком открытия и выполнения рейсов с учетом НОТАМ (англ. NOTAM — оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации) Госавиаслужбы. На сегодняшний день авиакомпании не могут осуществлять полеты над временно оккупированным полуостровом Крым и частью востока Украины.

Пассажиропоток через украинские аэропорты по итогам 2013 года увеличился на 7,3% по сравнению с 2012 годом - до 15,133 млн пассажиров.