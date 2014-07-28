Пассажирам разъяснили порядок возврата билетов на отмененные поезда из Луганска

Донецкая железная дорога (ДЖД) разъяснила пассажирам порядок возврата проездных документов в связи с отменой поездов, курсирующих из/в Луганска, из-за боевых действий на Донбассе, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, пассажиры, предварительно купившие билеты на поезда с отправлением из Луганска, могут осуществить посадку на любой станции, через которую проходит измененный маршрут поезда, или сдать проездные документы.

В пресс-службе уточнили, что при возврате билетов на отмененные поезда дальнего следования или на поезда, курсирующие по измененному маршруту и не проходящие станции, до которых были приобретены билеты, пассажирам будут возвращены средства за приобретенные билеты в полном объеме.

«Возврат проездных документов на луганские поезда со 100%-ным возвратом средств возможен только в день отправления поезда. При наличии на тот момент технической возможности поезд будет отправлен согласно графику, в противном случае пассажиру будет оформлен возврат полной стоимости проездного документа», - подчеркивают в пресс-службе.

Также сообщается, что при отсутствии в кассах наличных средств на проездном документе ставится отметка о возврате. Далее пассажиру необходимо написать претензионное письмо в адрес пассажирской службы Донецкой железной дороги, к которому приложить оригинал проездного документа с отметкой, указав полностью фамилию, имя и отчество, адрес и свои паспортные данные, после чего средства будут возвращены с помощью денежного перевода.

В то же время часть пассажиров, которые по объективным причинам не доехали до станции назначения или совершили посадку на другой станции, имеют право получить возмещение неиспользованной части стоимости проездного документа. Для этого необходимо обратиться в железнодорожную кассу станции высадки /посадки, где на билете будет поставлена специальная отметка, а также написать претензионное письмо.

Возвращение посадочных документов, оформленных через интернет, и электронных проездных документов осуществляется только в билетных кассах.

«В нынешней ситуации при планировании поездки железнодорожным транспортом пассажирам следует обращаться за уточнением информации в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях, где по громкой связи проводится регулярное информирование обо всех изменениях в графике движения поездов», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 26 июля Донецкая железная дорога отменила отправление пассажирских поездов из Луганска в связи с нестабильной обстановкой на Донбассе, а с 27 июля – из Киева. Движение пассажирских поездов в направлении Луганска ограничено до станции Ясиноватая.

25 июля Донецкая железная дорога в целях обеспечения безопасности своих работников закрыла железнодорожные вокзалы станций Никитовка и Горловка для обслуживания пассажиров, а также изменила маршрут движения шести поездов, курсирующих из Луганска в направлении Киева, Москвы и Харькова.

Начиная со второй половины мая на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

Убытки железных дорог Украины от террористических актов в зоне АТО составляют около 300 млн грн.