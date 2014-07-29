Из-за боевых действий пострадали две сотрудницы Донецкой железной дороги
26 июля Донецкая железная дорога отменила отправление пассажирских поездов из Луганска
На Донецкой железной дороге (ДЖД) вследствие боевых действий на востоке Украины пострадали две сотрудницы железной дороги, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).
«На востоке Украины железнодорожники продолжают выполнять свои профессиональные обязанности в опасных условиях. За последние сутки на Донецкой железной дороге во время обстрела повреждена контактная сеть и травмированы две железнодорожницы», - сказано в сообщении.
В частности, ночью 28 июля из-за попадания обломков снаряда в контактную сеть оборвались провода на 1126 км перегона Ясиноватая - Донецк, что сделало невозможным движение поездов между этими станциями с 22:00.
Кроме того, 28 июля около 21:00 снаряд попал в здание Ясиноватского центра профессионального технического развития персонала. В частности, из-за обстрела пострадало не только здание, но и 11 человек, четверо из которых погибли. Среди семи травмированных - две железнодорожницы.
Также сообщается, что 29 июля около часа ночи в результате обстрела повреждены устройства контактной сети на 1159 км перегона Еленовка - Доля, из-за чего в направлении этих станций было прекращено движение поездов.
Как сообщал УНИАН, 26 июля Донецкая железная дорога отменила отправление пассажирских поездов из Луганска в связи с нестабильной обстановкой на Донбассе, а с 27 июля – из Киева. Движение пассажирских поездов в направлении Луганска ограничено до станции Ясиноватая.
25 июля Донецкая железная дорога в целях обеспечения безопасности своих работников закрыла железнодорожные вокзалы станций Никитовка и Горловка для обслуживания пассажиров, а также изменила маршрут движения шести поездов, курсирующих из Луганска в направлении Киева, Москвы и Харькова.
Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.
Убытки железных дорог Украины от террористических актов в зоне АТО составляют около 300 млн грн.