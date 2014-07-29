Из-за боевых действий пострадали две сотрудницы Донецкой железной дороги

На Донецкой железной дороге (ДЖД) вследствие боевых действий на востоке Украины пострадали две сотрудницы железной дороги, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«На востоке Украины железнодорожники продолжают выполнять свои профессиональные обязанности в опасных условиях. За последние сутки на Донецкой железной дороге во время обстрела повреждена контактная сеть и травмированы две железнодорожницы», - сказано в сообщении.

В частности, ночью 28 июля из-за попадания обломков снаряда в контактную сеть оборвались провода на 1126 км перегона Ясиноватая - Донецк, что сделало невозможным движение поездов между этими станциями с 22:00.

Кроме того, 28 июля около 21:00 снаряд попал в здание Ясиноватского центра профессионального технического развития персонала. В частности, из-за обстрела пострадало не только здание, но и 11 человек, четверо из которых погибли. Среди семи травмированных - две железнодорожницы.

Также сообщается, что 29 июля около часа ночи в результате обстрела повреждены устройства контактной сети на 1159 км перегона Еленовка - Доля, из-за чего в направлении этих станций было прекращено движение поездов.

Как сообщал УНИАН, 26 июля Донецкая железная дорога отменила отправление пассажирских поездов из Луганска в связи с нестабильной обстановкой на Донбассе, а с 27 июля – из Киева. Движение пассажирских поездов в направлении Луганска ограничено до станции Ясиноватая.

25 июля Донецкая железная дорога в целях обеспечения безопасности своих работников закрыла железнодорожные вокзалы станций Никитовка и Горловка для обслуживания пассажиров, а также изменила маршрут движения шести поездов, курсирующих из Луганска в направлении Киева, Москвы и Харькова.

Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

Убытки железных дорог Украины от террористических актов в зоне АТО составляют около 300 млн грн.