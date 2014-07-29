На Донетчине боевики взорвали железнодорожные пути и пешеходный мост

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Террористы продолжают разрушать инфраструктуру. В Донецкой области боевики взорвали железнодорожные пути на 41 км перегона Позниково – Торез, а также пешеходный мост под Харцызском», - подчеркнул он.

Читайте такжеТеррористы в Горловке взорвали автомобильный мост и рельсы ж/д перегона

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодняшнее утро ситуация в зоне АТО остается напряженной. Боевики готовятся к обороне Первомайска, Алчевска и Стаханова. Наиболее жесткие контратаки боевиков зафиксированы в районе Саур-Могилы, отраженной ранее украинскими силовиками.