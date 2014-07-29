На Донетчине боевики взорвали железнодорожные пути и пешеходный мост
13:20, 29 июля 2014Транспорт/Связь
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В Донецкой области боевики взорвали железнодорожные пути на 41 километре перегона Позниково-Торез и пешеходный мост возле Харцызска.
Террористы подорвали железнодорожные пути и мост / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Террористы продолжают разрушать инфраструктуру. В Донецкой области боевики взорвали железнодорожные пути на 41 км перегона Позниково – Торез, а также пешеходный мост под Харцызском», - подчеркнул он.
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Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодняшнее утро ситуация в зоне АТО остается напряженной. Боевики готовятся к обороне Первомайска, Алчевска и Стаханова. Наиболее жесткие контратаки боевиков зафиксированы в районе Саур-Могилы, отраженной ранее украинскими силовиками.
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