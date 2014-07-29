На Одесской железной дороге будут работать группы для выявления сепаратистов

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью Управления МВД на Одесской железной дороге, главная цель создания фильтрационных групп - выявление среди пассажиров, прибывающих из зоны проведения антитеррористической операции, граждан, причастных к совершению уголовных преступлений.

Как пояснили в ССО, речь идет о лицах, которые пытаются избежать ответственности за содеянное или продолжают свою противоправную деятельность.

Члены фильтрационных групп также должны выявлять и изымать из незаконного оборота оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства.

В состав групп входят сотрудники всех подразделений управления и линейных отделов.

«Фильтрационные центры созданы на станциях Одесса-Главная, Раздельная, Николаев, Херсон, им. Тараса Шевченко и Знаменка. Они занимаются отработкой железнодорожных вокзалов, станций, платформ и других объектов железной дороги, пассажирских, пригородных, грузовых поездов и багажных вагонов. Особенно составов, следующих из восточных регионов страны и аннексированного Крыма, а также из других государств», - сообщили в секторе.

Также в управлении отметили, что в связи со сложившейся ситуацией усилены патрульные наряды, особенно, по отработке вокзалов, станций и стратегических объектов, действующих на территории обслуживания Одесской дороги, в том числе с привлечением кинологов со служебными собаками.

«Усилены следственно-оперативные группы, обеспечивается постоянное несение службы личным составом на пограничных блокпостах, расположенных на станциях Вадим и Кучурганы. Так, в составе фильтрационных групп в течение суток на территории обслуживания работает около 50 сотрудников», - отметили в секторе.

С целью отслеживания возможных перемещений определенной категории лиц железнодорожным транспортом организована работа по обмену соответствующей информацией с территориальными отделами милиции, пограничной и пенитенциарной службами, СБУ, другими правоохранительными органами Украины.

На данный момент работа фильтрационных групп проходит в усиленном режиме.

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Справка УНИАН. ОЖД проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей.