"Укрзализныця" ввела электронные билеты еще на 9 пар поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») расширила сферу действия электронных билетов еще на 9 пар поездов внутреннего сообщения, увеличив таким образом их общее число до 91 пары, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"Укрзализныця" внедрила электронные билеты на 91 пару пассажирских поездов. Это все круглогодичные поезда внутреннего дальнего следования. Поездов, на которые действует электронный билет, стало почти на 10 пар больше", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, пассажирам с электронными билетами не нужно обращаться в кассы, они могут с самостоятельно сделанной распечаткой следовать прямо на посадку.

По данным пресс-службы, с момента введения этой услуги 5 февраля 2013 года железные дороги страны реализовали 1,8 млн электронных билетов.

Также сообщается, что все электронные билеты имеют статус расчетного документа – фискального чека, что позволяет использовать их в качестве отчетности о командировке.

Как сообщал УНИАН, ранее электронный билет действовал на 82 поезда внутреннего сообщения, в том числе на скоростные поезда категории "Интерсити+".

Системой бронирования и продажи билетов на поезда через интернет в 2013 году воспользовались почти 5,2 млн пассажиров, что составляет около 8,5% от общего их количества.

Справка УНИАН. Электронный билет можно приобрести исключительно через онлайн-систему продажи на официальном сайте "Укрзализныци". Билеты, приобретенные через другие системы, являются бланками заказа, не имеющими статуса электронных билетов, и подлежат обмену в железнодорожных кассах на проездной документ, дающий право на проезд. Кроме того, электронный билет практически невозможно потерять, поскольку его можно распечатывать неограниченное количество раз из письма, которое приходит на электронную почту клиента.

На другие поезда, кроме пригородных, пассажиры могут через онлайн-систему оформить бланк заказа, который необходимо обменять на билет в любой железнодорожной кассе. Оформление электронных билетов прекращается за один час до отправления поезда с начальной станции маршрута.