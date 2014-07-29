На Нyundai по маршруту Киев – Дружковка уже продали более 2,2 тыс. билетов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") начиная с 22 июля реализовала 2286 билетов на скоростной поезд №712/711 категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem по маршруту Киев – Дружковка - Киев, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Услугами поезда «Интерсити+» № 712/711 сообщением Киев - Дружковка - Киев, курсирующего с 22 июля этого года, уже воспользовались 2286 пассажиров», - сказано в сообщении.

В частности, 1438 пассажиров были перевезены из столицы в донецком направлении, а 848 пассажиров - в направлении Киева.

«Украинская железнодорожная скоростная компания и в дальнейшем будет обеспечивать возвращение жителей востока Украины в освобожденные населенные пункты», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, с 22 июля «Укрзализныця» возобновила курсирование дневного скоростного поезда Нyundai из Киева внаправлении освобожденных от российских террористов городов на востоке Украины – в Славянск, Краматорск и Дружковку. В частности, поезд курсирует с остановками на станциях Киев-Пассажирский, Дарница, Миргород, Полтава-Южная, Лозовая, Славянск, Краматорск, Дружковка. Это позволило ведомству частично возобновить маршрут, так как ранее этот поезд курсировал до Донецка.

«Укрзализныця» с 9 по 21 июля 2014 года перевезла почти 6 тыс. вынужденных переселенцев из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей в один из освобожденных от российских боевиков силами АТО восточных городов – Славянск.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.