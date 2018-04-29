"Автогражданка": страхование с риском

Более месяца назад регулятор на рынке ОСАГО - Моторное (транспортное) страховое бюро - «рекомендовал» страховщикам отказаться от минимальных цен на автогражданку. Например, если для Киева коэффициент К2 (место регистрации транспортного средства) составляет 3,2-4,8, то МТСБУ рекомендует устанавливать нижнюю границу для столичных автомобилистов на уровне не ниже 4,2. В других населенных пунктах минимальное значение К2 выросло примерно на 30%. Коэффициент К3 (сфера использования транспортного средства) для физических лиц увеличился на 30% и для юридических лиц на 35%. Минимальный коэффициент К4, который зависит от водительского стажа автомобилиста вырос на 5-35%. Максимальные скидки за безубыточную езду сократились с 50% до 20%.

Скидки сокращаются

По оценкам страховщиков это привело к увеличению стоимости ОСАГО в среднем на 30-50%. При этом изменения в нормативно-правовые акты не вносились и минимальные коэффициенты по-прежнему действуют. Но тем страховщикам, которые будут продолжать продавать полисы ОСАГО по минимальным ценам, придется заплатить штрафные санкции.

«Например, если при оформлении полисов будут использоваться корригирующие коэффициенты в т.ч. бонус-малус, значения которых ниже, чем утвержденные минимальные, для такого страховщика отчисления в Фонд защиты потерпевших при МТСБУ будут повышены с 3% до 20%», - сообщила директор центра страхования транспортных средств СК "Провидна"

При этом согласно действующему законодательству, страховщики имеют право давать скидку водителям ежегодно по 5% до 50% за каждый безубыточный год.

«Но это прописано не как обязанность страховщика, а как право страховой компании такую скидку предоставлять. Во многих странах, где такая система «бонус-малус» законодательно установлена и применяется в обязательном порядке», - сказал председатель комиссии по страхованию Украинского общества финансовых аналитиков Вячеслав Черняховский.

Эксперты отмечают, что скидки на страховку являются дополнительным стимулом для безаварийной езды для водителей. Система «бонус-малус» показала свою эффективность во всем мире: люди, которые ездят безаварийно получают скидку и продолжают ездить безаварийно.

«Я хороший клиент, я езжу без убытков, я естественно плачу меньше и это нормально. Если компания работает на этом рынке с первого дня у нее миллион клиентов, естественно большое количество этих людей страхуется в одной и той же компании. И теперь эта компания не может давать полагающуюся скидку, потому что данная скидка, будет попадать под дополнительное резервирование до 20%, что приводит к неодинаковым условиям ведения бизнеса и нарушениям антимонопольного законодательства», - говорит Черняховский, эксперт отмечает, что ограничивая размер скидок Моторное бюро тем самым превышает размер полномочий.

Страховщики же отмечают, что данную меру необходимо было ввести еще в прошлом году в рамках борьбы с искусственным занижением цен на рынке автострахования, ведь убыточность ОСАГО с каждым годом все растет, а в текущем году ситуацию дополнительно усугубила глубокая девальвация гривни.

Премий мало не бывает

Однако страховые компании не в обиде на бюро. Премии по ОСАГО страхования за январь-май снизились на 7,3%, а выплаты за этот период выросли на 3,4%. А страхование ОСАГО является самым массовым видом страхования, по которому страховщики в прошлом году собрали почти 2,5 млрд грн, и в этом году им необходимо собрать минимум столько же плюс.

«Рынок входит в кризис. Кризисные явления усугубляются каждый день. Это падение платежеспособного спроса, уменьшение количества проданных автомобилей, уменьшение кредитования, девальвация», - отметил президент украинской федерации страхования Андрей Перетяжко.

Страховщики жалуются на увеличение выплат в автостраховании, из-за девальвации и соответственно повышения стоимости импортных запчастей на автомобили. По их прогнозам выплаты в течение следующих 12 месяцев увеличатся на 20% - 35% и это будет отрицательно влиять на активных в автостраховании страховщиков.

Повышение стоимости полиса уже в июне положительно отразится на размерах собранных страховщиками премий и по прогнозам экспертов, страховые компании смогут в июне выйти на рост 15% по сравнению с маем.

При этом эксперты не сходятся во мнении, относительно необходимости повышения стоимости полисов и отмечают, что падение премий для компаний не было критичным.

«У нас платежей собрано по итогам января-мая 962 млн грн, выплат - 406 млн грн. Курс вырос на 50%. Расходы вырастут не на 50%, а на 30%. Если бы гривня уже с первого января девальвировала, то выплаты у нас были бы не 400 млн грн, а 550 млн, но собрали то все равно 960 млн грн, то есть задел был и так большой», - отмечает Черняховский.

Цена не значит качество

Рост цен можно было обосновать ростом качества обслуживания клиентов и сокращением сроков выплат. Тем не менее, сами страховщики говорят, что, несмотря на то, что теперь водители платить будут больше, вероятность остаться без выплат не уменьшится.

«Во втором квартале 2014 года наблюдается увеличение задолженности по выплатам», заявила генеральный директор бюро Наталья Гудыма.

При этом если компания задерживает выплаты более чем на 30 дней и имеет более 10% просроченных обязательств это является основанием для введения в нее временной администрации, а это также может затягивает сроки выплат на неопределнный срок.

Решить вопрос может принятие изменений в закон «Об ОСАГО», на котором настаивает моторное бюро. Изменения, позволяет бюро начать выплаты пострадавшим с момента лишения страховщика лицензии на ОСАГО или открытия дела о банкротстве. По мнению страховщиков, принятие указанного законопроекта повысит уровень защиты прав потерпевших и доверие к упомянутому виду обязательного страхования.

Эксперты отмечают, что позитивных сдвигов на рынке не произойдет, пока основным критерием выбора страховщика по ОСАГО для клиентов будет оставаться цена.

«На какое качество и скорость обслуживания, да и часто на какую выплату, можно рассчитывать, если полис куплен непонятно где и только потому, что дали скидку 20%-30% от минимальных тарифов?», - отмечает начальник отдела андеррайтинга транспортных рисков СК «Allianz Украина» Александр Яременко.

Решением сложившихся проблем на рынке может стать внедрение системы прямого урегулирования, которая предусматривает право потерпевшего обратиться при наступлении ДТП в страховую компанию, с которой у него заключен договор ОСАГО. Система будет стимулировать страховщиков быстрее выплачивать возмещения по данному виду страхования. При внедрении прямого урегулирования страхователи смогут выбирать компанию, исходя из уровня сервиса, надежности, репутации, поскольку именно эта компания будет регулировать их убыток. Страховые компании, в свою очередь, будут вынуждены инвестировать собранные средства в качество сервиса.

Ксения Обуховская (УНИАН)