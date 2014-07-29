«Укрзализныця» будет и дальше бесплатно перевозить людей из зоны АТО

Совет Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци") 29 июля единогласно принял решение о дальнейшем предоставлении благотворительной помощи – обеспечении бесплатных перевозок граждан, которые перемещаются с временно оккупированной территории и зоны проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» осуществляет бесплатные перевозки пассажиров по обращению Межведомственного координационного штаба по вопросам, связанным с социальным обеспечением граждан.

В пресс-службе отметили, что "Укрзализныця" как национальный железнодорожный перевозчик неоднократно выделяла места в плацкартных вагонах и бесплатно предоставляла постель людям, которые выезжали из восточного региона из-за боевых действий. В частности, из региональных транзитных пунктов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, действующих в городах Сватово, Красноармейск, Барвенково и Волноваха, уже перевезено более 1800 человек.

Кроме того, по обращению общественного объединения "Помощь армии" на безвозмездной основе железнодорожники предоставили багажный вагон для перевозки медикаментов и провизии для участников АТО по маршруту Львов – Харьков – Купянск.

Кроме того, по обращению медицинской службы Штаба национального сопротивления и реабилитационного отделения госпиталя Майдана «Укрзализныця» предоставляла места в плацкартных вагонах и постельное белье раненым и пострадавшим во время мирных акций протеста на Майдане Независимости в Киеве, осуществив перевозку более 660 участников протеста.

«Укрзализныця» осознает важность социальных перевозок и постоянно оказывает благотворительную помощь тем, кто больше всего в ней нуждается», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в течение июля "Укрзализныця" назначала дополнительные поезда и включала беспересадочные вагоны для перевозки пассажиров с востока Украины, а также бесплатно перевозила большие группы детей и инвалидов.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.