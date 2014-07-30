Между Киевом и Тернополем запустят скоростной поезд

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») намерена с 22 августа текущего года запустить поезд с локомотивной тягой №747/748 категории "Интерсити" производства Крюковского вагоностроительного завода по маршруту Киев – Тернополь, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, поезд №747/748 будет отправляться с 22 августа со станции Киев-Пассажирский в 06:14, с остановками в Виннице в 8:41 и в Хмельницком в 10:24, и прибывать в Тернополь в 12:01.

Расстояние между конечными станциями (482 км) поезд будет преодолевать за 5 часов и 47 минут.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:14, останавливаться в Хмельницком в 16:51 и Виннице в 18:31, и прибывать в столицу в 20:51.

«Билеты на этот скоростной поезд уже доступны на портале бронирования билетов http://booking.uz.gov.ua/ и во всех железнодорожных кассах», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс «Интерсити+») за счет средств «Ощадбанка» через лизинговую компанию «Дельта лизинг». Стоимость ЭКр1 в два раза меньше, чем цена корейских электропоездов Hyundai, и составляет 200 млн грн с НДС.

Первый состав «Укрзализныця» задействовала на маршруте Киев – Одесса, который начал курсировать с 1 июля 2014 года, второй – на маршруте Киев – Львов, который начал курсировать с 24 июня.

Справка УНИАН. Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 производства Крюковского вагоностроительного завода.

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.