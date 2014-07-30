«Укрзализныця» изменила маршрут поездов в Донецк и Мариуполь

Донецкая железная дорога (ДЖД) с 30 июля из-за опасной ситуации в регионе изменила маршруты курсирующих до станции Донецк и Мариуполь и обратно пассажирских поездов, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

По данным пресс-службы, новый маршрут поездов проходит через участок Ясиноватая-Константиновка-Славянск-Лозовая.

В частности, пассажирские поезда дальнего следования №84 Мариуполь-Киев и №78 Мариуполь-Москва, следующие от станции Мариуполь, делают дополнительные остановки на станциях Мандрыкино и Рутченково, которые находятся вблизи Донецка.

"Если добраться до вокзала Донецка невозможно, пассажиры с билетами от станции Донецк могут осуществлять посадку по указанным станциям", - говорится в сообщении.

Кроме того, отменены поезда №364/363 Умань-Ясиноватая и №321/322 Харьков-Мариуполь.

Пригородные поезда курсируют в Донецкой области на участках Мариуполь-Волноваха-Донецк-Ясиноватая, Авдеевка-Красноармейск-Чаплино, Ясиноватая-Константиновка-Славянск-Красный Лиман, а в Луганской области на участках Родаково-Луганск, Сентяновка-Родаково, Коммунарск-Родаково, сказано в сообщении.

"Донецкая железная дорога обращает внимание пассажиров на то, что в нынешней ситуации при планировании поездки железнодорожным транспортом пассажирам следует обращаться за уточняющей информацией в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях, где по громкой связи проводится регулярное информирование обо всех изменениях в графике движения поездов", - сообщила пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, ДЖД с 25 июля изменила маршрут движения курсирования поездов №19/20, №125/126, №564, №286 сообщением Луганск-Киев, №11/12 по маршруту Луганск-Москва, №787 сообщением Луганск-Харьков.

Донецкая железная дорога 25 июля в целях обеспечения безопасности своих работников закрыла железнодорожные вокзалы станций Никитовка и Горловка для обслуживания пассажиров.

Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

Убытки железных дорог Украины от террористических актов в зоне АТО составляют около 300 млн грн.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

Движение всех пассажирских поездов в/из Луганска по-прежнему не осуществляется в связи с нестабильной обстановкой на Донбассе, где украинские силовики продолжают проводить антитеррористическую операцию против российских боевиков.