Глава правления «Интер-Полис»: от смены страховщика только выиграют и железнодорожники, и пассажиры

Еще год назад железные дороги сотрудничали с тремя страховыми компаниями - «Украинским страховым домом», «Злагодой» и «Доминантой», однако после смены власти в стране и прихода нового руководства, перевозчик сменил страховщика на компанию «Интер-Полис». В интервью УНИАН председатель правления страховой компании «Интер-Полис» Стефан Совинский рассказал о том, какие услуги будет предоставлять компания национальному перевозчику пассажиров и грузов, о преимуществах новой программы добровольного медицинского страхования для работников и пенсионеров железнодорожной отрасли, о развитии региональной сети компании, а также о том, как отразится работа новой компании на цене билета.

- Железнодорожники решили, что будут страховать пассажиров от несчастных случаев на транспорте в страховой компании «Интер-Полис». Почему выбор пал именно на вашу компанию?

Дело в том, что страховая компания «Интер-Полис» работает на страховом рынке Украины с 1993 года и специализируется на рисковом страховании. Мы осуществляем страховую деятельность на основании полученных лицензий по 9 добровольным видам страхования и 3 лицензий по обязательному видам страхования. С самого начала создания компании и по сей день мы работаем с многочисленными предприятиями «Укрзализныци» в сфере оказания страховых услуг.

Согласно правительственному постановлению от 25 июля № 200 «Об образовании публичного акционерного общества «Украинская железная дорога », часть акций нашей компании, принадлежащих Фонду государственного имущества Украины, были переданы «Укрзализныце», в результате чего она получила контрольный пакет акций в компании.

Компания была организатором такого сотрудничества и, внедрив определенные программы страхования для железнодорожной отрасли страны, в том числе и добровольное медицинское страхование, на протяжении последних лет развивала и совершенствовала страховые продукты, предлагаемые для работников «Укрзализныци» и предприятий, входящих в сферу ее управления.

На сегодняшний день идет плодотворная работа по заключению договоров личного обязательного страхования пассажиров от несчастных случаев на транспорте, обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств, медицинского страхования работников и пенсионеров.

В планах компании - предоставление всего спектра услуг по имущественному и личному страхованию, а также страхованию ответственности.

- «Укрзализныцю» критикуют в выборе страхового партнера без проведения тендера. Вас выбрали без тендера? Так ли это?

Это не совсем правда, потому что все договоры страхования заключались на основании тендеров, конкурсов. Так 22 июля 2014 года Юго-Западная железная дорога провела конкурс. Но еще пока результаты не объявлены.

- Какие виды страховых услуг компания будет оказывать отечественным железным дорогам?

Мы будем предоставлять обязательные страхование пассажиров, гражданской ответственности, гражданской ответственности перевозки опасных грузов, а также страхование имущества, страхование от несчастных случаев работников и медицинское страхование работников. Кроме того, компания разработала программы для железнодорожников и членов их семей по имущественному, личному и страхованию ответственности.

- Характерно ли для вас предоставлять услуги по добровольному медицинскому страхованию?

Хочу отметить, что мы еще в начале 2000-тысячных годов начали осваивать такой вид страхования, как медицинское страхование.

Например, с 1 января 2001 года на Львовской железной дороге компания инициировала проект первого этапа эксперимента о предоставлении страховых услуг работникам железной дороги в сфере медстрахования. После получения первых позитивных результатов и взаимного экономического эффекта, а также положительных отзывов застрахованных лиц, компания продолжила оказывать услуги медстрахования на Донецкой и Южной железных дорогах. Это стало возможным благодаря наличию соответствующего профессионального трудового коллектива компании и взаимодействию с медицинскими учреждениями по всей Украине.

Однако, в связи с изменением политической ситуации в стране компания была временно отстранена от обслуживания «Укрзализныци».

В страховом портфеле компании медицинское страхование на 1 января 20014 года составляет – 3,91 млн гривень, а на 1 июля текущего года – 7,56 млн гривень, при этом страховые платежи от «Укрзализныцы» не поступали.

- Вы упомянули, что в связи с «изменением политической обстановки в стране», вашу компанию отстранили от управления имущественными рисками "Укрзализныци". Почему так произошло?

Это было связано с непрозрачными схемами отбора страховщиков для страхования рисков «Укрзализныци», поэтому последние годы «Укрзализныцю» обслуживали компании, приближенные к «донецким», и не было никаких проблем, пока они выступали монополистами в страховании рисков «Укрзализныци».

Например, добровольное медицинское страхование работников и пенсионеров осуществляла исключительно страховая компания «Нефтегазстрах». Аналогичная ситуация и со страхованием пассажиров, однако тогда никто не поднимал вопрос, почему так произошло.

- Конкуренты указывают, что Вы никогда не сотрудничали с "Укрзализныцей". Это правда?

Нет, конечно. Ряд предприятий «Укрзализныци» с 1995 года начали получать страховые услуги от «Интер-Полиса» в частности, как я говорил ранее, это и реализация программ медицинского страхования, страхования имущественных рисков, страхования ответственности.

- Когда была утверждена программа добровольного медицинского страхования для работников и пенсионеров железнодорожной отрасли? Какие преимущества имеет ваша программа по сравнению с другими компаниями, которые ранее оказывали для «Укрзализныци» такие услуги?

Хотел бы отметить, что развитие системы социальной защиты работников и пенсионеров украинских железных дорог, а в дальнейшем, возможно, и членов их семей невозможно без качественного медицинского страхования. В виду этого, мы стремимся помимо организации предоставления медицинских услуг, полноценно контролировать качество медицинской помощи и защищать права застрахованных лиц.

Программы медицинского страхования, как я сказал ранее, были разработаны еще в 2000 году. Сегодня компания стремится соответствовать европейским нормам и стандартам, с учетом которых мы совместно с медицинскими учреждениями «Укразализныци» разработали и усовершенствовали такие программы в новой редакции, которые были утверждены 11 июля 2014 года.

В частности, мы расширили и увеличили лимиты ответственности страховщика, размер страхового возмещения, перечень медицинских услуг покрытия по договорам страхования, в частности проведение процедуры МРТ один раз в год, а также расширили перечень лекарств в лечебных протоколах.

Однако, хочу подчеркнуть, что такие существенные изменения в договорах страхования никак не повлияли на изменение размера страховых платежей, которые ранее уплачивали застрахованные лица.

Компания в первую очередь, ставит задачу улучшить качество диагностики и лечения более серьезных и затратных заболеваний.

Кроме того, мы разрабатываем программы обеспечения медицинского страхования не только для работников и пенсионеров «Укрзализныци», а также членов их семей, и предлагаем для них комплексную страховую защиту: страхование имущества, зданий, страхование от несчастных случаев и другие виды страхования.

- Как отреагировали работники железнодорожной отрасли на смену компании-страховщика?

Наверное, такой вопрос необходимо адресовать сотрудникам железной дороги. Со своей стороны, могу лишь отметить и гарантировать, что все сотрудники и пенсионеры будут получать страховые услуги в полном объеме. Поэтому не стоит переживать и волноваться по поводу смены страховщика. А, наоборот, наличие в составе основного акционера в лице государственного предприятия создает дополнительный защитный эффект для работников железной дороги.

- Ранее первый заместитель главы «Укрзализныци» Максим Бланк заявлял, что оформление документов на обслуживание в вашей компании завершено по четырем из шести железных дорог страны, входящих в сферу управления «Укрзализныци», когда этот процесс будет завершен полностью?

Договора страхования пассажиров на железнодорожном транспорте на сегодняшний день заключены и подписаны на 5 железных дорогах. На Юго-Западной железной дороге 22 июля 2014 года был проведен тендер на предмет выбора страховщика и сейчас мы ожидаем подведения и оглашения результатов указанного конкурса.

Надеюсь, что по мере окончания срока действия действующих договоров страхования, в результате проведения конкурсов и тендеров, в которых компания будет принимать участие, будут заключены новые договоры страхования. По нашим данным, конкурсы и тендера на заключение большинства договоров страхования, были проведены в 2013 году и заканчиваются в конце 2014 года.

- Какую сумму страховых взносов пассажиров вы планируете получить?

Сумма страховых платежей, которые планирует получить «Интер-Полис», намного меньше прошлых лет, так как уменьшен размер тарифных ставок в среднем в 4,5 раза. Кроме того, неизвестно, по каким железным дорогам и в течение какого периода компания будет проводить данный вид страхования, так как договоры страхования заключены на короткий срок, в основном, до конца года.

- На какую сумму застрахован каждый пассажир? Какую максимальную сумму возмещения он может получить в случае наступления страхового случая?

Страховая сумма на каждого пассажира составляет 6 тыс. минимальных заработных плат - 102 тыс .грн. Максимальный размер выплат, который может получить застрахованный, аналогичный.

- Каковы объемы поступлений страховых платежей в первом полугодии 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, размер страховых возмещений, уровень выплат страховых возмещений?

За первое полугодие 2014 года в страховой компании «Интер-Полис» объем поступлений страховых платежей увеличился на 72 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 11,1 млн гривень. Размер страховых возмещений увеличился на 11,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,8 млн гривень. Уровень выплат страховых возмещений составляет 33 % от суммы поступлений страховых платежей.

В 2013 году размер выплат страховых возмещений по сравнению с 2012 годом увеличился на 22,5% - до 7,67 млн грн. Абсолютный размер полученных страховых платежей в прошлом году вырос на 17,9% - до 16,15 млн грн.

Уровень выплат относительно поступления страховых платежей составил 47,5% - 7,67 млн грн, в целом по Украине указанный показатель составляет 17,8%.

Хочу отметить, что в 2013 году уровень выплат страховых возмещений страховой компании «Интер-Полис» вырос на 22,5% - до 7,67 млн грн, а, в целом, по Украине страховые компании осуществили выплаты страхового возмещения менее 8,9 %.

- Кто является миноритарными акционерами компании?

Согласно данным Национального депозитария на сегодняшний день миноритарными акционерами компании являются компания Эй. Би. Си Контрейдинг (Оуверсиз) Лимитед (Кипр) и компания ООО «Интер-Контакт».

- Известно, что «Интер-Полис» обязуется направлять часть своей прибыли железнодорожной госадминистрации, расскажите какую именно часть и на какие цели?

Да, совершенно верно. Большая часть прибыли будет направляться на мероприятия по усовершенствованию материально технической базы и улучшения инфраструктуры железнодорожной отрасли. Однако, в виду того, что страховая компания является акционерным обществом, вопрос распределения чистой прибыли рассматривается акционерами, которые направляют её на выплату дивидендов, и соответственно прибылью в виде дивидендов сможет воспользоваться «Укрзализныця» как страхователь.

Кроме того, страховая компания взяла на себя обязательства направлять часть прибыли от осуществления страховой деятельности на финансирование медицинских учреждений, чтобы обеспечить их новейшим оборудованием.

- Как отразится на стоимости билета размер тарифной ставки платежа?

Мы снизили размер тарифной ставки страхового платежа с 1,5% до 0,4% стоимости билета. Уменьшение размера тарифа в свою очередь приведет к удешевлению стоимости железнодорожных билетов для граждан Украины и иностранных граждан от 1,1% до 1,6%, что разумеется в свою очередь, будет приятной новостью для пассажиров, которые, выиграют от этого.

Но, хочу подчеркнуть, что уменьшение страхового тарифа не отразится на уровне и качестве страховых услуг, которые мы предоставляем для пассажиров, а также не приведёт к снижению размера выплат страховых возмещений.

- В Украине железнодорожная отрасль насчитывает порядка 350 тыс. человек, как вы планируете развивать свою сеть для предоставления качественного и оперативного медобслуживания железнодорожников?

В качестве гарантии получения качественных медуслуг, могу однозначно заявить, что компания имеет достаточное количество уже заключенных и проверенных в урегулировании договоров о сотрудничестве с ведущими и многочисленными лечебными и медицинскими учреждениями по всей территории Украины.

В настоящее время проходит работа по созданию современного и соответствующего всем европейским нормам и стандартам колл-центра, для приема и обслуживания застрахованных лиц.

Также, понимая и осознавая ту большую ответственность перед людьми, которая легла на плечи компании, мы намерены увеличить штат сотрудников, которые будут заниматься обслуживанием страховых рисков предприятий «Укразализныци». Кроме этого компания планирует создать на каждом предприятии "Укрзализныци" страховой центр по обслуживанию клиентов, где можно будет заключить договор страхования и получить консультации по вопросам страхования и выплаты страхового возмещения.

- Уточните, какое количество таких страховых центров вы планируете создать и в какие сроки?

Мы планируем создать по 150 таких центров на каждой из шести железных дорог Украины, то есть суммарно 900 центров, на каждом из которых будет работать один человек.

Реализовать этот план планируем в течение года за счет собственных средств.

- Финансовая отчетность компании не доступна для публичной оценки, не могли бы озвучить основные финансовые показатели по итогам 2013 года и первого полугодия текущего года?

Чистая прибыль страховой компании «Интер-Полис» в 2013 году увеличилась в 9,2 раза – до 818 тыс. грн с 89 тыс. грн в 2012 году. В первом полугодии компания получила более 2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период было порядка 500 тыс. грн.

Александра Данько (УНИАН)