За сутки из-за террористов повреждены четыре объекта Донецкой железной дороги

Донецкая железная дорога (ДЖД) за сутки 29 июля зафиксировала повреждения четырех объектов железнодорожной инфраструктуры на перегонах Донецк – Донецк-Северный, Донецк-Северный – Ясиноватая, Постниково – Торез и на станции Торез вследствие военных действий между украинской армией и российскими террористами.

Как сообщила пресс-служба дороги, размеры повреждений и стоимость нанесенного ущерба пока установить невозможно.

В частности, на перегоне Донецк – Донецк-Северный во время артобстрела были оборваны провода контактной сети по четному пути, а по нечетному пути на 1131 км перегона от взрыва снаряда поврежден железнодорожный путь.

Кроме того, на перегоне Кондрашевская – Ольховое путейщики обнаружили подрыв пути – от попадания снаряда образовалась воронка диаметром 1 метр. Движение поездов по перегону не осуществляется.

Также во время артобстрела было повреждено здание дежурного железнодорожного переезда на 13 км перегона Мануиловка – Депрерадовка. По данным пресс-службы, дежурный не пострадал.

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Как сообщал УНИАН, начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

Убытки железных дорог Украины от террористических актов в зоне АТО составляют около 300 млн грн.