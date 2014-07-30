Батальон "Луганск" предотвратил подрыв моста между Лисичанском и Северодонецком

17:11, 30 июля 2014
Транспорт/Связь
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Вчера силами батальона "Луганск" была предотвращен подрыв моста между Лисичанском и Северодонецком.

Фото со страницы

Об этом сообщается на странице батальона в Facebook.

В частности, отмечается, что во время оперативного задания передовая группа батальона задержала диверсионную группу терористов, намеревавшихся взорвать мост между Лисичанском и Северодонецком.

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публикацияБатальона Луганска.

Также уточняется, что мост расположен возле завода "Пролетарий". После боя с группой террористов было изъято 60 килограмм пластида, устройство для подрыва, фугас противотанковый и 1 килограмм тротила с детонаторами. Боевики были задержаны. 

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