В два из трех железнодорожных ВУЗов подали документы более 10 тыс. абитуриентов

17:44, 30 июля 2014
Транспорт/Связь
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В два из трех украинских высших учебных заведения железнодорожного профиля в 2014 году подали документы для поступления более 10 тыс. абитуриентов, сообщила УНИАН пресс-служба Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

В 2013 году в железнодорожные вузы поступили более 3,4 тыс. студентов / УЗ

В частности, в Государственный экономико-технологического университет транспорта (ГЭТУТ) подано около 4 тыс. заявлений на 2800 мест, а в Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта абитуриенты подали 6464 заявлений на 1730 мест.

Вступительная кампания длится месяц и конечной датой подачи документов было 19 июля, но из-за большого потока желающих учиться руководство ГЭТУТ продлило прием документов до 1 августа с возможностью продления этого срока до 18 августа, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, прием в ГЭТУТ осуществляется по девяти специальностям, самой популярной из которых является «Транспортные технологии», на которую подали документы более 250 абитуриентов.

Кроме того, востребованы специальности «Подвижной состав железных дорог», «Железнодорожные сооружения и путевое хозяйство», «Менеджмент», «Финансы и кредит», «Учет и аудит», «Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии» и «Экономика предприятия». 

Вместе с тем, на довузовскую подготовку ежегодно набирается почти 200 слушателей. Все желающие могут поступить на военную кафедру, которая действует при университете.

Университет готовит бакалавров, специалистов и магистров. Общий лицензированный объем по всем образовательно-квалификационным уровням, специальностям и направлениям составляет 2 778 мест (из них 508 - бюджетные), сказано в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, при отборе и трудоустройстве выпускников вузов на предприятиях железнодорожного транспорта используется система многопрофильного профессионального тестирования, которая позволяет без влияния человеческого фактора дать характеристику будущему работнику в части уровня знаний по различным направлениям: профессиональная направленность, охрана труда, безопасность движения и т.д. Для каждого молодого специалиста составляется индивидуальная программа стажировки и закрепляется наставник, что позволяет облегчить адаптацию выпускников в коллективах. 

Как сообщал УНИАН, в 2013 году в железнодорожные ВУЗы по госзаказу поступили более 3,4 тыс. студентов

Справка УНИАН. Основными поставщиками специалистов с высшим образованием для железнодорожной отрасли являются 13 колледжей железнодорожного направления, а также Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта, Украинская государственная академия железнодорожного транспорта и Государственный экономико-технологический университет транспорта, которые проводят подготовку более чем по 20 направлениям.

Кроме указанных учебных заведений, подготовку специалистов по специальностям железнодорожного профиля осуществляют более 10 других общетехнических ВУЗов Украины.

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