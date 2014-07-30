«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда Киев - Ужгород и Кременчуг - Львов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, дополнительный поезд № 577/578 сообщением Кременчуг – Львов будет курсировать через день начиная с 18 августа. В частности, поезд будет отправляться из Кременчуга в 14:57 и прибывать во Львов в 10:01. В обратном направлении поезд будет отправляться в 12:42 и прибывать в Кременчуг в 6:30.

Поезд будет делать остановки на станциях Павлыш, Користовка, Знаменка, Фундуклеевка, им. Тараса Шевченко, Цветково, Шпола, Богачево, Звенигородка, Тальное, Поташ, Христиновка, Роскошевка, Кублич, Зятковцы, Губник, Ладыжин, Демковка, Кирнасовка, Вапнярка, Жмеринка, Деражня, Хмельницкий, Волочиск, Подволочиск, Тернополь, Злочев и Красное.

Кроме того, дополнительный поезд №207/507 сообщением Киев - Ужгород отправится из столицы 1 августа в 17:30 и прибудет в Ужгород в 9:31. В обратном направлении поезд отправится 3 августа в 11:17 и прибудет в столицу в 4:36.

Поезд № 207/507 будет делать остановки на станциях Казатин-1, Винница, Хмельницкий, Подволочиск, Тернополь, Злочев, Львов, Стрый, Сколе, Славское, Лавочное, Воловец, Свалява, Карпаты, Мукачево и Батево.

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«Железнодорожники постоянно анализируют спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и с учетом собственных возможностей (наличия свободного подвижного состава, пропускной способности вокзалов) назначают дополнительные поезда и увеличивают количество вагонов в круглогодичных поездах», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд № 213/214, соединяющий столицу с Кременчугом. Этот поезд будет отправляться из Кременчуга с 31 июля по 31 августа по четвергам и воскресеньям, а из Киева - с 1 августа по 1 сентября по пятницам и понедельникам.

На период с 11 июля по 1 августа «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд №269К/269Л сообщением Киев - Ивано-Франковск, который курсирует через день.