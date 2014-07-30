Поезд из Мариуполя в Киев с 9 августа вернется на обычный маршрут

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с 9 августа возобновит курсирование поезда №84/83 Мариуполь – Киев по обычному маршруту, которое было прервано из-за боевых действий, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, поезд, соединяющий столицу с Мариуполем, будет отправляться из Мариуполя с 9 августа, а из Киева – с 10 августа.

Также сообщается, что ведомство с 1 августа отменяет курсирование поезда №364/363 сообщением Умань – Ясиноватая.

«Пассажиры, которые уже приобрели билеты на этот рейс, смогут их вернуть в установленном порядке», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, движение всех пассажирских поездов в/из Луганска по-прежнему не осуществляется в связи с нестабильной обстановкой на Донбассе, где украинские силовики продолжают проводить антитеррористическую операцию против пророссийских боевиков.

Донецкая железная дорога с 30 июля из-за опасной ситуации в регионе изменила маршруты курсирующих до станции Донецк и Мариуполь и обратно пассажирских поездов. Новый маршрут поездов проходит через участок Ясиноватая-Константиновка-Славянск-Лозовая.

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Пригородные поезда курсируют в Донецкой области на участках Мариуполь-Волноваха-Донецк-Ясиноватая, Авдеевка-Красноармейск-Чаплино, Ясиноватая-Константиновка-Славянск-Красный Лиман, а в Луганской области на участках Родаково-Луганск, Сентяновка-Родаково, Коммунарск-Родаково.

Убытки железных дорог Украины от террористических актов в зоне АТО составляют около 300 млн грн.