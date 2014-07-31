"Укрзализныця" просит ГПУ проверить, сотрудничают ли ее контрагенты с сепаратистами

Руководство Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци") обратилось в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой проверить всех контрагентов, с которыми железные дороги и предприятия железнодорожного транспорта сотрудничают на договорной основе, на предмет содействия сепаратистам, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Соответствующее обращение с просьбой «оказать содействие в предоставлении защиты по восстановлению законных прав и интересов государства от противоправных действий и посягательств» ведомство направило в Генеральную прокуратуру Украины», - сказано в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что правоохранительные органы должны помочь "Укрзализныце" выяснить, в частности, сотрудничает ли кто-то из контрагентов железнодорожной отрасли с представителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом можно будет узнать только после проведенной проверки законности действий при заключении договоров между железными дорогами, предприятиями и их контрагентами.

"Укрзализныця" подчеркнула, что с целью получения объективных выводов по этому вопросу на экспертизу правоохранительных органов предоставлен большой перечень контрагентов, с которыми железные дороги и предприятия железнодорожного транспорта заключили договоры.

"В целом на предмет возможного сотрудничества с сепаратистами необходимо проверить тысячи договоров, ведь информация собрана по шести железным дорогам Украины и 31 предприятию, подчиненному Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины", - подчеркнули в пресс-службе.

В случае выявления нарушений "Укрзализныця" просит Генпрокуратуру отреагировать и принять меры в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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Как сообщал УНИАН, в мае текущего года Генеральная прокуратура Украины признала самопровозглашенные «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику» террористическими организациями. По факту создания террористических организаций были открыты уголовные производства.

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В конце июня Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о задержании самопровозглашенных руководителей «ДНР» и «ЛНР» для рассмотрения вопроса об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.