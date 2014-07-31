«Укрзализныця» запретила отправку грузов на Донбасс

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") из-за нанесенных террористами повреждений объектам железнодорожной инфраструктуры на востоке Украины, запретила отправку грузов более чем на 50 станций Донецкой железной дороги (ДЖД). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Укрзализныця не имеет возможности отправлять грузовые вагоны более чем на 50 станций Донецкой железной дороги из-за разрушения инфраструктуры (мостов, путепроводов, путей и контактной сети) основного Чаплинского железнодорожного направления из Донецка на западные регионы Украины, по которому курсировало 70% грузовых поездов», - сказано в сообщении.

В частности, «Укрзализныця» закрыла станции Амвросиевка, Антрацит, Артемовск, Борисовка, Воскресенская, Горловка, Дебальцево, Должанская, Коммунарск, Курдюмовка, Луганск, Лутугино, Попасная, Рассыпная, Старобельск, Стаханов, Штеровка и другие. «Грузовые вагоны на эти станции не отправляются, поскольку "Укрзализныця" ввела конвенционные ограничения на перевозку грузов», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее большинство грузов с Донбасса и других регионов Украины перевозились через Донецк - Красноармейск – Чаплино (станция Чаплино находится на стыке Приднепровской и Донецкой железных дорог). А в настоящее время в связи с поврежденной инфраструктурой грузопотоки следуют через Ясиноватую - Константиновку - Славянск - Лозовую и в направлении Мариуполя. «Однако это позволяет перевозить лишь 40% грузов», - отмечает «Укрзализныця».

Кроме того, не на полную мощность из-за значительных разрушений работают грузовые станции и перегоны, находящиеся вблизи Донецка. Остается заминированной станция Дебальцево. Также, террористы повредили инфраструктуру одной из крупнейших грузовых станций Украины - Ясиноватую. На перегоне Донецк - Ясиноватая работает одна колея из трех, от Ясиноватой до станции Донецк-Северный - одна из четырех.

"Железнодорожники работают в напряженных и опасных условиях, делают все возможное, чтобы движение поездов не прерывалось", - сообщила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 26 июля Донецкая железная дорога отменила отправление пассажирских поездов из Луганска в связи с нестабильной обстановкой на Донбассе, а с 27 июля – из Киева. Также с 30 июля ДЖД изменила маршруты пассажирских поездов, курсирующих до станции Донецк и Мариуполь и обратно.

Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

Убытки железных дорог Украины от террористических актов в зоне АТО составляют около 300 млн грн.