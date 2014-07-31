Билеты на скоростные поезда «Интерсити+» подорожают

Верховная Рада отменила льготную нулевую ставку налога на добавленную стоимость на перевозки пассажиров скоростными поездами «Интерсити+», сообщило Информационное управление аппарата Верховной Рады Украины.

Такие изменения предусмотрены Законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины», принятым парламентом на внеочередном закрытом заседании в четверг.

Закон предусматривает также отмену ряда других льготных налоговых ставок. В частности, отменяется освобождение от налогообложения НДС операций по поставке лесоматериалов, топливной древесины, отходов лесоперерабатывающей промышленности, а также отменяется сниженная ставка налога на прибыль (10%), полученную от операций с ценными бумагами и деривативами.

Кроме того, ограничивается льготное налогообложение налогом на прибыль предприятий институтов совместного инвестирования.

Новые изменения в Налоговый кодекс коснутся также производителей алкогольных напитков. Так, напитки, которые сегодня классифицируются как продукты диетического питания и содержат этиловый спирт 8,5% и более, теперь относятся к алкогольным напиткам. На них устанавливается налог на уровне налога на водку – 70,53 грн за литр чистого спирта с маркировкой таких напитков марками акцизного налога.

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Также закон устанавливает повышение ставки платы за пользование недрами для природного газа, который предназначается не для нужд населения, и внедряет новый общегосударственный военный сбор в размере 1,5% от дохода физических лиц.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Верховной Рады Александр Турчинов сообщил, что парламент в четверг на своем закрытом заседании принял изменения в Налоговый кодекс и госбюджет, а вопрос о газотранспортной системе (ГТС) направил на повторное второе чтение.

Со времени запуска в Украине скоростных поездов «Интерсити+» при оформлении проездных документов пассажиры оплачивали стоимость проезда без НДС, что было внедрено для снижения стоимости билетов и популяризации новых поездов среди населения.