Террористы заминировали мосты в Донецке, Харцызске и Шахтерске
13:22, 01 августа 2014Транспорт/Связь
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Террористы заминировали мосты в Донецке, Харцызске, Шахтерске и других населенных пунктах Донбасса.
На Донбассе заминированы мосты / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Террористы не прекращают минировать гражданские объекты и инфраструктуру», - отметил он.
«Диверсанты заминировали еще 2 моста в городах Донецк, а также в Харцызске, Шахтерске, поселке Оленевка Волновахского района, селах Ребриково Антрацитовского района и Придорожном Амвросиевского района», - добавил Лысенко.
Читайте такжеНа Донетчине боевики взорвали железнодорожные пути и пешеходный мостТакже, по его словам, возле Зуевки Шахтерского района диверсанты заминировали служебное помещение водохранилища «Ольховское».
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