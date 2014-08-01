Террористы заминировали мосты в Донецке, Харцызске и Шахтерске

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Террористы не прекращают минировать гражданские объекты и инфраструктуру», - отметил он.

«Диверсанты заминировали еще 2 моста в городах Донецк, а также в Харцызске, Шахтерске, поселке Оленевка Волновахского района, селах Ребриково Антрацитовского района и Придорожном Амвросиевского района», - добавил Лысенко.

Читайте такжеНа Донетчине боевики взорвали железнодорожные пути и пешеходный мостТакже, по его словам, возле Зуевки Шахтерского района диверсанты заминировали служебное помещение водохранилища «Ольховское».