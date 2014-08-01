Поезд "Азов" из Мариуполя в Киев уже вернулся на прежний маршрут

Донецкая железная дорога (ДЖД) с 1 августа возвращает фирменный пассажирский поезд №84/83 "Азов" сообщениемМариуполь - Киев на прежний маршрут, так как ранее поезд курсировал по измененному маршруту из-за повреждений железнодорожного полотна вследствие боевых действий на востоке Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, поезд будет курсировать по своему обычному маршруту через станции Донецк, Ясиноватая, Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск, Лозовая, Полтава. Миргород.

Читайте также«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда Киев - Ужгород и Кременчуг - ЛьвовРанее поезд №84/83 временно курсировал по измененному маршруту через участок Ясиноватая, Константиновка, Славянск, Лозовая, Днепропетровск, Знаменка, им. Тараса Шевченко.

«Пассажирам, которые приобрели билеты до станций, которые поезд №84/83 с 1 августа проходить не будет, предусмотрена пересадка на станции Ясиноватая на поезд №134 Ясиноватая - Киев отправлением в 23:14», - подчеркнули в пресс-службе.

При планировании поездки железнодорожным транспортом Донецкая железная дорога просит пассажиров обращаться за уточняющей информацией в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях, где по громкоговорящей связи проводится регулярное информирование обо всех изменениях в графике движения поездов.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось вернуть поезд №84/83 Мариуполь – Киев на прежний маршрут с 9 августа.

Движение всех пассажирских поездов в/из Луганска по-прежнему не осуществляется в связи с нестабильной обстановкой на Донбассе, где украинские силовики продолжают проводить антитеррористическую операцию против российских террористов.

Донецкая железная дорога с 30 июля из-за опасной ситуации в регионе изменила маршруты курсирующих до станции Донецк и Мариуполь и обратно пассажирских поездов. Новый маршрут поездов проходит через участок Ясиноватая-Константиновка-Славянск-Лозовая.

Пригородные поезда курсируют в Донецкой области на участках Мариуполь-Волноваха-Донецк-Ясиноватая, Авдеевка-Красноармейск-Чаплино, Ясиноватая-Константиновка-Славянск-Красный Лиман, а в Луганской области на участках Родаково-Луганск, Сентяновка-Родаково, Коммунарск-Родаково.

Убытки железных дорог Украины от террористических актов в зоне АТО составляют около 300 млн грн.