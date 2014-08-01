Поезд Симферополь-Москва отправился в первый рейс полупустым
16:01, 01 августа 2014Транспорт/Связь
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Первый прямой поезд сообщением «Симферополь-Москва» отправился сегодня в рейс полупустым. В рассчитанных на 468 пассажиров вагонах разместилось всего 230 человек.
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«На поезде пассажиры прибыли в порт «Крым» и под контролем проводников покинули вагоны, затем их сопроводили на удобную площадку ожидания парома», - сообщил российский госперевозчик «Единая транспортная дирекция», сообщает Сегодня.
К слову, поезд состоит из 9 вагонов, из которых всего один – купейный.
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«По прибытию в порт «Кавказ» пассажиров встретят 4 автобуса вместимостью 67 человек. Транспортные средства доставят их к станции «Кавказ», поскольку она находится в 1 км от порта», - пояснили в дирекции.
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