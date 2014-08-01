Госавиаслужба оштрафовала авиакомпании Путина и «Газпрома» за полеты в Крым

На 29 июля Госавиаслужба оштрафовала 13 авиакомпаний на общую сумму 24,48 млн грн, сообщили «Капиталу» в ведомстве.

Под санкции подпали авиакомпании из различных сегментов рынка — как по перевозке пассажиров, так и грузов. Львиная доля штрафов — 14,6 млн грн — выписана лидеру российского авиарынка — компании «Аэрофлот». Штрафы наложили также на авиакомпании, которые обслуживают президента России и компанию «Газпром» — «Специальный летный отряд «Россия» и «Газпром авиа». Дочерней авиакомпании «Аэрофлота» — «Добролет» — в списке проштрафившихся нет, хотя этот перевозчик подпал под санкции ЕС 30 июля. В сообщении Госавиаслужбы уточняется, что на 29 июля информации о том, что эти штрафы оплачены, нет.

Высокопоставленный источник в Кабинете министров рассказал «Капиталу», что речь идет о штрафах за нарушение воздушного пространства в марте — начале апреля. «Из этого следует, что, скорее всего, общие объемы штрафов будут возрастать, поскольку основная масса полетов совершается летом, в высокий туристический сезон», — говорит собеседник.

Напомним, Госавиаслужба и госпредприятие «Украерорух» с 12 марта в связи с оккупацией Россией Крыма и его аннексией ограничила использование воздушного пространства над Крымом. Аналогичные запреты ввели Европейская организация по безопасности полетов (Eurocontrol) и Международная организация гражданской авиации (IKAO). Запрет на полеты касается не только украинских авиакомпаний, но и российских, говорится в сообщении.

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Посольство Украины в Российской Федерации в середине июля уже получило соответствующую ноту от министерства иностранных дел России. «Предлагалось приостановить сроки действия постановлений Госавиаслужбы Украины о наложении штрафов на российские авиакомпании. В ином случае российская сторона оставляет за собой право на взаимной основе взыскать с украинских авиаперевозчиков аналогичные суммы для возмещения ущерба», — сообщил первый секретарь по экономическим вопросам Посольства Украины в РФ Александр Шульга.

Предупреждение россиян украинские авиаперевозчики встретили с возмущением. «Мы не нарушаем международное право ни в одной точке мира. Поэтому основания применить такие же санкции в Украине нет», — негодует генеральный директор авиакомпании Atlasjet Ukraine Сергей Подгородецкий. В случае наложения российской стороной штрафов на украинские авиакомпании авиаперевозчики будут обращаться в международные судебные инстанции, говорит он.

Оспорить санкции российские авиакомпании смогут в украинских судах, отмечает старший юрист юрфирмы Marchenko Danevych Андрей Гук. Если же игроки не будут платить штрафы, то Госавиаслужбе придется обращаться в российские суды, выиграть которые будет очень сложно по политическим причинам, предполагает он. «Госавиаслужба может пойти с иском против российской авиакомпании и в наш суд, но это решение надо будет признавать и исполнять в России. А российские суды не будут признавать украинское решение», — говорит Гук.

Можно подать в украинский суд на авиакомпании, которые имеют в Украине представительства, но такие есть разве что у «Аэрофлота» и S7, говорит он. Если Госавиаслужба подаст иск в российский суд и проиграет его, то после этого надо будет обращаться в международные судебные инстанции: Европейский суд по правам человека, Международный суд ООН и т. д. с требованием об оплате штрафов.

Существует и другой вариант: чтобы принудить авиакомпании заплатить штрафы, Украина может, например, запретить авиакомпаниям России полеты в Украину, но тогда надо готовиться к аналогичным ограничениям от России, заключает Гук.