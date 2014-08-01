«Укрзализныця» может потерять до 3 млрд грн из-за боевых действий на Донбассе

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

Такой прогноз озвучил начальник управления аналитики и нормирования эксплуатационной работы главного управления перевозок Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Николай Топчиев на брифинге.

«В связи с падением объемов перевозок, только за 6 месяцев этого года железные дороги недополучили около 1 млрд грн, если ситуация в регионе в целом не стабилизируется, то до конца года отрасль может потерять около 3 млрд грн», - сообщил Топчиев.

По его словам, из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры и уменьшения объемов перевозок за 7 месяцев текущего года Донецкая железная дорога сократила доход от перевозок по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 15,4%, что в денежном выражении составляет более 1,6 млрд грн.

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Так, в мае-июле текущего года Донецкая железная дорога сократила перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,1% - до 47,4 млн тонн.

Топчиев также сообщил, что объем грузоперевозок по железным дорогам страны в июле текущего года сократился на 13,6%, или на 5,2 млн тонн, – до 33,2 млн тонн.

В целом, железные дороги Украины в январе-июне 2014 года сократили грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,2% - до 206,2 млн тонн с 208,8 млн тонн.

В июле ДЖД недогрузила более 1,5 млн тонн грузов, что составляет более 4 суток полноценной погрузочной работы магистрали, погружено лишь 78% к уровню 2013 года, также Приднепровская железная дорога недогрузила почти 300 тыс. тонн, что составляет почти сутки работы железной дороги по погрузке.

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Как сообщал УНИАН, убытки железных дорог Украины от террористических актов в зоне АТО составляют около 300 млн грн.

Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.