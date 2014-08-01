Украина отменила госрегулирование тарифов на услуги портов

19:07, 01 августа 2014
Транспорт/Связь
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После опубликования приказа тарифы регулируются на рыночных условиях

Фото УНИАН

Министерство инфраструктуры Украины отменило государственное регулирование тарифов на услуги торговых портов Украины.

Об этом говорится в приказе Мининфраструктуры №239 от 10 июня, который был опубликован и вступил в силу 15 июля.

Согласно статье 21 Закона Украины "О морских портах Украины", Мининфраструктуры признало утратившими силу приказы Министерства транспорта Украины № 392 "Об утверждении Сборника тарифов на комплекс работ, связанных с обработкой грузов в портах Украины" от 31 октября 1995 года и № 214 "Об утверждении сборов и плат за услуги, предоставляемые судам в морских торговых портах Украины".

Контроль за выполнением приказа возложен на заместителя министра инфраструктуры Украины Андрея Бондаренко.

После опубликования приказа тарифы регулируются на рыночных условиях.

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