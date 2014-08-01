«Укрзализныця» восстановила 66 из 90 поврежденных террористами объектов

По состоянию на 1 августа специализированные подразделения железных дорог Украины провели ремонт на сумму 1 млн грн на 66 объектах путевого хозяйства из 90 объектов, поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины между украинскими силовиками и российскими террористами.

Об этом на брифинге сообщил начальник управления аналитики и нормирования эксплуатационной работы главного управления перевозок Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Николай Топчиев.

Также по временной схеме восстановлены шесть искусственных сооружений на сумму 1,6 млн грн.

Помимо этого, энергетики возобновили работу значительной части устройств электроснабжения. В частности, частично отстроены 25 км поврежденной контактной сети из почти 30 км выведенных из строя, 3,2 км воздушных линий на сумму почти 21 млн грн.

Согласно озвученным данным, в целом вследствие боевых действий на востоке Украины в мае-июле на Донецкой, Приднепровской и Южной железных дорогах повреждено более 166 объектов железнодорожной инфраструктуры. По предварительным подсчетам, «Укрзализныця» оценивает ущерб от террористических актов по основным хозяйствам отрасли на сумму около 300 млн грн.

"Железнодорожники делают все возможное для восстановления инфраструктуры и обеспечения движения поездов", - подчеркнул Топчиев.

Он также отметил, что поврежденная террористами инфраструктура, кроме финансовых потерь, несет угрозу остановки крупных промышленных предприятий на Донбассе, таких как «Азовсталь», «Енакиевский металлургический завод», «Алчевский металлургический комбинат», Донецкий металлургический завод, Донецкий металлопрокатный завод, Авдеевский коксохимический завод, концерн «Стирол», «Северодонецкое объединение «Азот», которые отрезаны от поставок сырья из других областей.

В связи с разрушением объектов инфраструктуры, на сегодня закрыто движение на основных направлениях Донецкой железной дороги: Чаплино - Ясиноватая, Красноармейск - Горловка, Константиновка - Дебальцево. Там находятся главные предприятия с большими объемами переработки грузов и их перевозок. Они также отрезаны от поставок кокса и угля из северных регионов Донбасса. Все это несет угрозу значительного падения ВВП государства», - подчеркнул он.

«В связи с тем, что закрыты пограничные переходы, грузопотоки переориентированы через Южную железную дорогу, что увеличило расстояние перевозок в среднем почти на 500 км, что, в свою очередь, повлекло за собой увеличение эксплуатационных расходов на грузовой подвижной состав почти на 73 тыс. грн, что за месяц составляет более 13 млн грн... Практически парализована работа железнодорожных узлов Дебальцево и Никитовка. При этом станция Дебальцево остается заминированной», - сообщил он.

Топчиев также сообщил, что начиная с мая текущего года, при выполнении служебных обязанностей травмированы шестеро железнодорожников, один погиб в результате обстрела. Среди раненых – работники военизированной охраны, составитель поездов, монтер пути, помощник машиниста электропоезда, сторож. Раненые прошли лечение в отраслевых медицинских учреждениях. Семье машиниста электропоезда, погибшего во время артобстрела, выделена финансовая помощь от железной дороги и моторвагонного депо.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

Убытки железных дорог Украины от террористических актов в зоне АТО составляют около 300 млн грн.