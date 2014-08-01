Из-за жары усилили меры безопасности движения поездов

Железные дороги Украины принимают дополнительный комплекс мер безопасности движения железнодорожного транспорта в связи с жаркими погодными условиями, в частности, осуществляют постоянный контроль за температурой нагрева рельсов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«В жаркие летние дни на некоторых участках железной дороги рельсы железнодорожного полотна разогреваются до более 50 градусов», - отмечают в пресс-службе.

Согласно сообщению, колебания температуры требуют изменения условий эксплуатации железных дорог, в частности, если температура нагрева рельсов достигла более 50 градусов по цельсию, необходимо вводить ограничительные меры по скорости движения поездов, которые действуют в основном с 12 до 18 часов.

Железнодорожники организовали ежедневные дополнительные обходы путей. Каждый час в период наиболее высоких температур проводятся соответствующие измерения температуры рельсов. Также организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад, укомплектованных всем необходимым инвентарем.

В частности, на каждой из 106 дистанций пути температура рельсов контролируется с помощью температурных постов (по 3-4 на каждой дистанции). При превышении допустимых температур, согласно нормативным документам «Укрзализныци», и с учетом фактического состояния путей руководитель дистанции пути может принять решение об ограничении установленной скорости движения поездов.

Кроме того, для контроля температуры рельсов при проведении путевых работ работники используют переносные электронные термометры, поскольку при превышении установленных температурных норм запрещено выполнять путевые работы на участках железнодорожного полотна.

В пресс-службе пояснили, что под влиянием аномально высоких или низких температур меняется состояние верхнего строения пути, в частности, рельсов. При значительном повышении температуры воздуха, металл, из которого изготовлены рельсы, расширяется. «Возникают продольные силы, которые могут деформировать путь и таким образом угрожать безопасности движения», - подчеркивается в сообщении.

Для обеспечения безопасности движения поездов при высоких температурах воздуха путевые хозяйства железных дорог страны используют следующие средства диагностики: 15 путеизмерительных вагонов, 13 вагонов-дефектоскопов, 2 автомотрисы дефектоскопные, 1200 съемных рельсовых дефектоскопов, 53 путеизмерительных тележки с регистрацией параметров.

«Для улучшения условий проезда пассажиров по железным дорогам проводятся контрольные проверки систем водоснабжения, вентиляции и кондиционирования в пассажирских вагонах. Перед каждым отправлением в рейс обязательно осматривается все оборудование вагона», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в последнее время в Украине сохраняется жаркая погода без существенных осадков.

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, с 1 по 4 августа погода в Украине также будет без осадков, а столбики термометров днем достигнут отметок 31-37 градусов тепла.