"Укрзализныця" бесплатно вывезла из зоны АТО более 2,1 тыс. человек

Железные дороги Украины вывезли 2 136 человек из зоны проведения украинскими силовиками антитеррористической операции (АТО) против российских террористов на востоке страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге начальник управления аналитики и нормирования эксплуатационной работы главного управления перевозок Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Николай Топчиев.

Он добавил, что «Укрзализныця» осуществляет бесплатные перевозки по заказам Межведомственного координационного штаба.

По его словам, повреждения железнодорожной инфраструктуры на востоке страны негативно повлияли не только на объемы перевозок грузов, но и на пассажироперевозки.

Так, Донецкая железная дорога в январе-июне 2014 года сократила перевозку пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 15%. В целом, в первом полугодии железные дороги Украины сократили пассажироперевозки на 9%.

Как сообщал УНИАН, 29 июля совет "Укрзализныци" единогласно принял решение о дальнейшем предоставлении благотворительной помощи – обеспечении бесплатных перевозок граждан, которые перемещаются с временно оккупированной территории и зоны проведения АТО.

«Укрзализныця» с 9 по 21 июля 2014 года перевезла почти 6 тыс. вынужденных переселенцев из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей в один из освобожденных от российских боевиков силами АТО восточных городов – Славянск.

В связи с аннексией Крыма и обострением политической ситуации в юго-восточном регионе страны, были отменены и ограничены некоторые маршруты курсирования пассажирских поездов в направлении Донецка, Луганска и Крыма, в связи с чем пассажирооборот во внутригосударственном сообщении упал на 41,1%.

В течение июля "Укрзализныця" назначала дополнительные поезда и включала беспересадочные вагоны для перевозки пассажиров с востока Украины, а также бесплатно перевозила большие группы детей и инвалидов.