Санкции ЕС полностью заблокировали работу российской авиакомпании "Добролет"

Российская авиакомпания "Добролет" с 4 августа временно приостанавливает все полеты, передает ПРАЙМ.

Как сообщила пресс-служба "Добролета", полеты приостановлены из-за экономических санкций, введенных Евросоюзом.

Читайте такжеПрезидент считает эффективными санкции против России"В связи с применением экономических санкций, введенных ЕС в отношении ООО "Добролёт", ряд европейских контрагентов сообщил об отказе выполнять свои обязательства перед авиаперевозчиком - аннулировано действие договоров лизинга, технического обслуживания и страхования воздушных судов, а также предоставления аэронавигационной информации", - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Читайте такжеГосавиаслужба оштрафовала авиакомпании Путина и «Газпрома» за полеты в Крым"В условиях беспрецедентного давления, оказываемого на компанию "Добролет" со стороны европейских контрагентов, перевозчик вынужден приостановить полеты и продажу билетов", - заявила компания.

Авиакомпания "Добролет" - 100 процентная дочерняя компания "Аэрофлота", низкобюджетный перевозчик пассажиров.

По данным сайта BBAM, компания имеет более 200 покупателей свыше 500 воздушных судов более чем в 50 странах мира, стоимость самолетов на конец октября 2012 года достигала 20 млрд долларов. Офисы лизинговой компании расположены в США, Сингапуре, Японии, Великобритании, Германии, Чили и Ирландии.