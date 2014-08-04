Результаты исследования качества топлива сети "БРСМ-Нафта" переданы для изучения в МВД

11:00, 04 августа 2014
Транспорт/Связь
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Недавно раскрылась схема обмана автомобилистов,  заправляющихся на АЗС "БРСМ-Нафта", которая, по данным СМИ, принадлежит бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарду Ставицкому. 

Эксперты утверждают, что БРСМ добавляет к обычному бензину химические соединения, чтобы удешевить его. Но эти соединения -  яд, который убивает людей, - говорится в расследовании журналистов

В Институте потребительских экспертиз проверяли качество бензина "БРСМ-Нафта" и подтверждают - он не всегда соответствует стандартам и является прямой угрозой для здоровья людей. Такой спирт легко поражает головной мозг и зрительные нервы, отравляющее действие паров метанола приводит к онкологическим заболеваниям. 

Юрий Чернобривец, директор Института потребительских экспертиз: 

"Чем больше в бензине  бесполезных и вредных веществ, тем больше в выхлопную трубу  вылетает вредные для экологии  соединения. Это все попадает  в легкие,  и мы этим всем дышим. Это приводит и к сердечно-сосудистым заболеваниям, и к раку". 

Автовладельцы также говорят о дополнительных расходах от использования такого бюджетного топлива, которые, в  сравнении со стандартным бензином увеличиваются на 15-20%. Кроме того, метиловый спирт имеет вредное влияние на техническое состояние двигателя и других деталей авто. 

Сейчас результаты исследований качества топлива сети "БРСМ-Нафта" переданы в МВД Украины. После изучения материалов соответствующими подразделениями милиции, станет понятно, нет ли в действиях должностных лиц сети АЗС состав преступления. Сейчас Э.Ставицкий является фигурантом в уголовном производстве, открытом по статьям "присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах", а также "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".

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